“Trump-campagne probeerde miljoenen zwarte kiezers in 2016 te ontmoedigen om te gaan stemmen”

29 september 2020

00u16

Bron: Channel 4 News 0 Verkiezingen VS De Trump-campagne heeft in 2016 maar liefst 3,5 miljoen Afro-Amerikanen proberen te ontmoedigen om te stemmen. Dat blijkt uit een database die de Britse nieuwszender Channel 4 in handen heeft gekregen. De database bevat informatie over bijna 200 miljoen Amerikaanse kiezers en werd gebruikt door Trumps campagneteam. 3,5 miljoen zwarte kiezers werden gecategoriseerd als “Deterrence” (afschrikking, red.): mensen die ze liefst niet naar de stembus zagen trekken.

Channel 4 kreeg de database in handen die gebruikt werd door Trumps digitale-campagneteam. De lijst bevat de gegevens van bijna 200 miljoen Amerikanen, verspreid over bijna 5.000 bestanden, die samen meer dan vijf terrabyte aan data in beslag nemen. Dat maakt de bekendmaking van de gegevens een van de grootste datalekken uit de geschiedenis.

Uit de gegevens blijkt niet alleen welke gigantische hoeveelheden informatie verzameld werden over individuele kiezers, maar ook hoe die data gebruikt en gemanipuleerd werd met modellen en algoritmes.

Afro-Amerikaanse kiezers = ‘Deterrence’

In zestien swing states werden miljoenen Amerikanen via een algoritme ingedeeld in een van acht categorieën, ook omschreven als “publieken”, zodat ze aangesproken konden worden met gerichte reclameboodschappen op Facebook en andere platformen. Eén van die categorieën kreeg het label ‘deterrence’. Volgens Trumps leidinggevende datawetenschapper vielen daaronder de mensen van wie de campagne “hoopte dat ze niet zouden komen stemmen”.

Uit een analyse van Channel 4 blijkt dat Afro-Amerikanen onevenredig vaak als ‘Deterrence’ werden aangemerkt door het campagneteam: maar liefst 3,5 zwarte Amerikanen kregen die stempel. In de staat Georgia bijvoorbeeld, waar zwarte inwoners 32 procent van de bevolking uitmaken, vormen ze 61 procent van de ‘Deterrence’-categorie. In North Carolina is slechts 22 procent van de bevolking zwart, maar in de lijst waren 46 procent van hen aangemerkt als ‘Deterrence’. Wisconsin telt slechts 5,4 procent zwarte inwoners, maar ze vormden 17 procent van de lokale ‘Deterrence’-lijst. Die trend zet zich voor alle Amerikaanse staten voort.

Algemeen genomen maakten mensen van zwarte, Latijns-Amerikaanse, Aziatische of “andere” (niet-blanke”, red.) origine 54 procent uit van de namen in de ‘Deterrence’-categorie. De categorieën van kiezers die de Trump-campagne hoopte aan te trekken waren zeer overwegend blank.

Cambridge Analytica

Trumps digitale team, dat de naam ‘Project Alamo’ kreeg en gebaseerd was in San Antonio, Texas, bestond uit een team van het ondertussen ontbonden bedrijf Cambridge Analytica, dat samenwerkte met een team van het Republikeins Nationaal Comité. Twee hooggeplaatste ex-medewerkers van Cambridge Analytica werken nu opnieuw mee aan Trumps kiescampagne voor 2020. In 2018 vroeg het bedrijf het faillissement aan nadat onderzoek van Channel 4 News, de New York Times en The Observer de onfrisse praktijken van het dataverwerkingsbedrijf aan het licht bracht.

De Trump-campagne spendeerde in 2016 maar liefst 48 miljoen euro aan Facebook-advertenties, waarbij ze bijna zes miljoen verschillende versies van erg gerichte boodschappen verspreidden via het sociale netwerk. Veel van die advertenties waren echter zogenaamde “dark posts", die verdwijnen van de feed van de ontvanger zodra de campagne de betaling ervoor stopt. Een openbare lijst met informatie over al deze boodschappen en aan wie ze precies gericht waren, bestaat op dit ogenblik dus niet.

Zwarte kiezers ontmoedigd

Hoewel de Trump-campagne altijd ontkend heeft dat ze Afro-Amerikaanse kiezers viseerde met haar boodschappen, ontdekte Channel 4 News dat dit echter wel het geval is. Zo kregen zwarte kiezers negatieve boodschappen die hen moesten ontmoedigen om voor Clinton te gaan stemmen, waaronder video’s waarin te zien is hoe Hillary Clinton zwarte jongeren “superroofdieren” noemde en die in oktober 2016 maar liefst 402 keer werden uitgezonden en miljoenen views kregen op Facebook.

Uit een vertrouwelijk document dat Channel 4 kon inkijken, blijkt dat Cambridge Analytica wel degelijk toegaf dat de Trump-campagne de Afro-Amerikaanse kiezers rechtstreeks benaderde met de “roofdiervideo” en daarvoor maar liefst 47.000 dollar betaalde in de staat Georgia alleen al.

In de campagne van 2016 trokken voor het eerst in 20 jaar weer minder zwarte kiezers naar de stembus.

Onderdrukking kiezers

Volgens burgerrechtenactivisten wijst de database op een nieuwe manier om kiezers te onderdrukken en ze roepen Facebook op informatie prijs te geven over advertenties en gerichte informatiecampagnes op het netwerk, zodat vastgesteld kan worden hoeveel potentiële kiezers in de ‘Deterrence’-groep ontmoedigd werden om naar de stembus af te zakken.

