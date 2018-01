"Trump maakte er sport van seks te hebben met echtgenotes van vrienden"

Donald en Melania leefden gescheiden in Trump Tower en hebben aparte slaapkamers in Witte Huis, beweert schrijver van omstreden boek LB

12u43

Bron: Independent, CBS, New York Magazine, Daily Mail 0 Photo News Donald Trump en Melania leven zo goed als gescheiden, en dat was ook in de jaren voor zijn presidentschap al zo, stelt de schrijver van het omstreden boek 'Fire and Fury' dat Trump wil verbieden.

Het omstreden boek 'Fire and Fury' van journalist Michael Wolff ligt vandaag in de VS in de winkels maar president Donald Trump wil er alles aan doen om het boek over de strapatsen van hemzelf, zijn familieleden en naaste medewerkers in het Witte Huis te laten verbieden. In zijn boek schetst Wolff ook een verbluffend beeld over het huwelijk van Donald en Melania Trump. Zij woonden gescheiden in de Trump Tower en zagen elkaar daar soms dagenlang niet. Ook suggereert Wolff dat de twee elk hun eigen slaapkamer hebben in het Witte Huis en dat Donald er een sport van maakte seks te hebben met de echtgenotes van zijn 'vrienden'.

"Donald Trumps huwelijk was een raadsel voor zijn omgeving, of tenminste voor iedereen die geen privéjets en een hele reeks huizen bezit", schrijft Wolff. "Hij en Melania brachten weinig tijd samen door. Dagenlang hadden ze geen contact met elkaar, zelfs al zaten ze allebei in de Trump Tower".

"Vaak wist ze niet eens waar hij was, en sloeg ze er ook geen acht op. Haar man ging van zijn ene residentie naar de andere zoals hij van de ene kamer naar de andere ging". In zijn boek stelt Wolff voorts dat Melania niets wist over het zakenimperium van haar man en dat haar belangstelling daarvoor geveinsd was.

'Trofeevrouw'

REUTERS

Daarnaast noemde Trump, die al twee huwelijken achter de rug heeft, Melania zijn "trofeevrouw" en was hij de grote afwezige in het leven van zijn 12-jarige zoon Barron. Volgens het boek was Melania bezorgd dat het presidentschap van haar man haar beschermde leventje, dat vooral gericht was op de opvoeding van Barron, zou verwoesten.

REUTERS Donald Trump arriveert met vrouw Melania en zoon Barron voor het nieuwjaarsfeest in hun buitenverblijf in Florida.

In eerder gelekte delen van het boek stelt Wolff dat Melania huilde toen ze vernam dat Trump de presidentsverkiezingen had gewonnen en dat het leek alsof "Trump zelf een spook had gezien" toen het tot hem doordrong dat hij president zou worden.

Winnen door verkiezingen te verliezen

Volgens Wolff was het overigens de bedoeling dat Trump zou winnen door de verkiezingen te verliezen. "Van zodra hij de verkiezingen zou verloren hebben, zou Trump tegelijk ongelooflijk beroemd zijn en een martelaar van Hillary", schrijft Wolff. Ook Trumps dochter Ivanka en haar man Jared Kushner zouden na de campagne "internationale celebrities" zijn. Zijn campagneleider Steve Bannon zou "de feitelijke leider van de Tea Party-beweging worden en Kellyanne Conway, zijn campagnemanager, zou een televisiester worden".

"Melania, die van haar man de garantie had gekregen dat hij geen president zou worden, zou dan terug kunnen naar haar lunchactiviteiten", schertst Wolff.

Met het versieren van de vrouw van een vriend probeerde hij de echtgenote ervan te overtuigen dat haar man wellicht niet was wie ze dacht dat hij was. Dan liet hij die vriend in zijn kantoor komen en begon hij met zijn aanhoudend seksueel gezwets. 'Heb je nog graag seks met je vrouw? En hoe vaak?', vroeg hij dan. 'Je moet toch wel al betere seks gehad hebben dan met je vrouw? Vertel er me alles over. Om drie uur komen meisjes uit Los Angeles aan, we kunnen naar boven gaan en ons amuseren'. De hele tijd had Trump dan de telefoonlijn openliggen, met de vrouw van die vriend aan de andere kant van de lijn Michael Wolff in 'Fire and Fury'

Aparte slaapkamers

In zijn boek insinueert Wolff dat de president en de First Lady elk hun eigen slaapkamer hebben in het Witte Huis. Daarmee zouden ze het eerste presidentspaar sinds John en Jackie Kennedy zijn die apart slapen. Toen Trump een slot op zijn slaapkamerdeur eiste, was dat volgens Wolff niet naar de zin van de veiligheidsdienst van het Witte Huis.

AP Donald en Melania op kerstavond in zijn buitenverblijf Mar-a-Lago in Florida.

Voor hij in het Witte Huis achter een gesloten deur sliep, zou Trump - nog steeds volgens het boek van Wolff - vaak gezegd hebben dat de vrouwen van je vrienden in je bed krijgen één van de zaken is die het leven mooi maken.

"Met het versieren van de vrouw van een vriend probeerde hij de echtgenote er van te overtuigen dat haar man wellicht niet was wie ze dacht dat hij was", schrijft Wolff. "Dan vroeg hij zijn secretaresse die vriend naar zijn kantoor te sturen. Dan begon Trump met zijn aanhoudend seksueel gezwets. 'Heb je nog graag seks met je vrouw? En hoe vaak?', vroeg hij dan. 'Je moet toch wel al betere seks gehad hebben dan met je vrouw? Vertel er me alles over. Om drie uur komen meisjes uit Los Angeles aan, we kunnen naar boven gaan en ons amuseren'. De hele tijd had Trump dan de telefoonlijn openliggen, met de vrouw van die vriend aan de andere kant van de lijn", stelt Wolff.

Wolff schrijft ook hoe een vriend van Trump opmerkt dat hij veel gemeen heeft met Bill Clinton, "behalve dan dat Clinton een respectabele façade ophield en Trump niet".

Photo News Melania Trump en Bannon, de twaalfjarige zoon die ze met Donald heeft. De opvoeding van Bannon was tot de presidentsverkiezing haar voornaamste zorg.

Spel met waarheid

De vraag is natuurlijk of wat Wolff schrijft de waarheid is. Volgens Wolff uiteraard wel. Naar eigen zeggen wist hij zonder al te veel journalistieke kneepjes binnen te dringen in het meest chaotische presidentschap in decennia. Volgens New York Magazine, dat als één van de eersten delen uit het boek publiceerde, was de Trump administratie te onervaren om grenzen te stellen aan wat Wolff mocht zien en optekenen. "Zijn toegang toe het Witte Huis was onbeperkt, hij moest geen beloftes maken over hoe hij getuigenis zou afleggen over wat hij zag en meemaakte", stelt het magazine. Volgens Wolff zelf kon hij na de inauguratie van Trump "een haast permanente plek op een zetel in de West Wing innemen".

Zijn boek is naar eigen zeggen gebaseerd op meer dan 200 interviews met huidige en voormalige medewerkers en vertrouwelingen van Trump. En dat kan op zich een probleem zijn.

Het probleem met alle verhalen over Trump van insiders is dat veel van die insiders in hetzelfde bedje ziek zijn als Trump zelf: ze nemen een loopje met de waarheid. Bijgevolg moet je alles met een gigantische korrel zout nemen Politiek analist Benjy Sarlin

Politiek journalist Benjy Sarlin van NBC News wijst erop: "Het probleem met alle insiderverhalen over Trump is dat veel van die insiders in hetzelfde bedje ziek zijn als Trump zelf: ze nemen een loopje met de waarheid. Bijgevolg moet je alles met een gigantische korrel zout nemen".

Dat probleem erkent Wolff ook zelf. In de inleiding van zijn boek schrijft hij: "Heel wat verhalen over wat gebeurt in het Witte Huis onder Trump zijn in tegenspraak met andere verhalen. Andere verhalen zijn, geheel in de stijl van Trump zelf, onwaarheden. Die tegenstellingen, en dat losse omgaan met de waarheid en de realiteit, vormen een rode draad in dit boek. Soms heb ik de spelers hun versie van de feiten laten weergeven en is het aan de lezer ze te beoordelen. In andere gevallen heb ik, door de consistentie van verschillende bronnen die ik kan vertrouwen, versies neergezet van gebeurtenissen waarvan ik geloof dat ze echt zijn".

So I was one of the 6 guests at the Bannon-Ailes dinner party in January 2017 and every word I've seen from the book about it is absolutely accurate. It was an astonishing night... pic.twitter.com/I4vgOrHOYb Janice Min(@ janicemin) link

"Het is waar, ik was erbij"

Wat het waarheidsgehalte van het boek betreft, geeft alvast Janice Min, mede-eigenaar van filmvakblad The Hollywood Reporter Wolff een zetje. Die schrijft in 'Fire and Fury' hoe Trumps voormalige topadviseur Steve Bannon en wijlen de ceo van Fox News Roger Ailes tijdens een diner hun ervaringen met Trump uitwisselen. Ailes zei toen onder meer dat Trump "door brandende hoepels" zou springen voor zowel mediamagnaat Rupert Murdoch als Russische president Poetin. "Ik maak me alleen maar zorgen over wie aan wiens ketting rukt", zou Ailes toen hebben gezegd. De twee zouden het volgens Wolff toen ook over het buitenlandbeleid van Trump hebben gehad. Bannon zou China hebben omschreven als Duitsland in 1929. Maar hoe geloofwaardig dat relaas is, stond ter discussie. Ailes is overleden en Bannon is uit de gratie gevallen. Wolff van zijn kant wordt door zijn tegenstanders als een polariserende figuur weggezet.

Maar Janice Min stelt op Twitter dat Wolffs weergave van die avond volledig accuraat is. Ze was er immers bij die avond. "Ik was één van de zes gasten op het diner met Bannon en Ailes in januari 2017 en elk woord dat ik in het boek heb gelezen daarover is accuraat. Het was een verbluffende avond", stelt ze. Het was volgens Min overigens Wolff zelf die gastheer was voor het diner in zijn huis in Manhattan.

Eén van Trumps persoonlijke advocaten heeft gisteren geëist dat de verkoop van het boek wordt verboden wegens wat hij "valse beweringen over de president" noemt. Persverantwoordelijke van het Witte Huis Sarah Sanders verklaarde gisteren dat het boek "vol foute informatie" staat en dat Trump van mening is dat het niet mag gepubliceerd worden. Eén van de sleutelbronnen voor het boek, Trumps voormalig topadviseur Steve Bannon, zal volgens Sanders niet meer welkom zijn in het Witte Huis.