Verkiezingen van de laatste kans in Turkije Het is plots niet meer zo zeker dat Erdogan alleenheerser wordt

22 juni 2018

17u00

Bron: eigen berichtgeving 1 Zondag kan het sluitstuk worden van de klim naar alleenheerschappij die Recep Tayyip Erdogan jarenlang heeft voorbereid. Maar de vervroegde verkiezingen dreigen spannender te worden dan de Turkse leider had gehoopt.

Het is zowel voor parlement als president dat de Turken naar de stembus trekken — en historisch worden de verkiezingen in elk geval. Want het zijn de laatste onder het parlementaire regime dat Turkije acht decennia lang heeft gekend. Daar komt nu een presidentieel bewind voor in de plaats, dankzij het referendum dat Erdogan vorig jaar nipt won. De meeste macht verschuift naar het staatshoofd, dat zelf zijn regering mag kiezen. De functie van premier vervalt en de invloed van het parlement wordt danig ingeperkt. Als Erdogan deze verkiezingen wint, dan heeft hij bereikt waar hij nu al jaren naar streeft — en voor de oppositie is het nu of nooit om hem de weg naar de alleenheerschappij te versperren.

