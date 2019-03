Verkiezingen Nederland: spectaculaire doorbraak voor rechts-populistische partij FvD: “‘Stupiditeit’ van ‘onbenul’ Mark Rutte is afgestraft” avh en ib

21 maart 2019

02u04

Bron: Belga, ANP 61 Na zijn klinkende overwinning bij de provincieraadsverkiezingen, waarbij de rechtspopulistische partij Forum Voor Democratie volgens exitpolls tien senatoren naar de Eerste Kamer mag sturen, haalde leider Thierry Baudet met forse taal uit naar de Nederlandse premier Rutte, wiens coalitie de meerderheid in de Eerste Kamer verliest.

“De ‘stupiditeit’ van ‘onbenul’ Mark Rutte is afgestraft”, aldus Baudet, nu Forum voor Democratie in één klap bijna “de grootste partij van het land is geworden”, aldus Baudet. De overwinning van zijn partij komt volgens de politiek leider “net op tijd om de bedreigde beschaving in Nederland te redden”.

FvD verzamelt volgens exitpolls zoveel zetels in de Provinciale Staten dat de nieuwkomer tien senatoren naar de Eerste Kamer mag sturen. Alleen de VVD heeft er meer. “Wij sturen een boodschap aan Mark Rutte: FvD langer negeren, dat lukt je nooit”, aldus Baudet, wiens partij meteen de grootste partij van de westelijke Nederlandse provincie Zuid-Holland geworden. De rechts-populistische partij van Thierry Baudet vergaarde 16,1 procent van de stemmen. GroenLinks werd met afstand dan weer de grootste partij in Amsterdam.

Tweede werd de rechtsliberale VVD van premier Mark Rutte, die 1,9 procentpunt verloor en op 15,6 procent uitkomt. Uit de exitpoll van de openbare omroep NOS blijkt dat de rechts-populistische Partij voor de Vrijheid PVV de grootste verliezer is. De partij verloor 7,4 procentpunt en komt nu op 6,8 procent. In zetels vertaald komt het FVD uit op 10 zetels, de meeste van alle partijen.

In Amsterdam werd GroenLinks met afstand de grootste partij. Dat bleek na het tellen van 89 procent van de stemmen. De partij kreeg bijna 24 procent van de stemmen. D66 werd tweede met 13,5 procent, blijkt uit gegevens van de ANP Verkiezingsdienst. De PvdA staat derde met 11,3 procent. Nieuwkomer Forum voor Democratie bleef steken op 8,6 procent van de stemmen in de hoofdstad. Daarmee is het de zesde partij van Amsterdam. De opkomst was 53 procent tegen 43,6 procent vier jaar geleden.

In de aan België grenzende provincie Noord-Brabant is het FVD eveneens de grote winnaar, met in één klap acht zetels. De VVD blijft daar de grootste partij met 10 zetels.

In de provincie Gelderland boeken GroenLinks en Forum voor Democratie de grootste zetelwinst. GroenLinks gaat vooralsnog van 3 naar 6 zetels. Nieuwkomer Forum komt op 7 zetels te staan.

Regeringspartijen verliezen meerderheid

De rechtsliberale partij VVD van premier Mark Rutte en de FVD worden na de provincieraadsverkiezingen met elk twaalf zetels de grootste partijen in de Eerste Kamer. Zo luidt een prognose van opiniepeiler Maurice De Hond. De regeringspartijen zijn hun meerderheid kwijt in die kamer. De VVD verliest daarmee in vergelijking met de vorige verkiezingen in 2015 één zetel, de FVD deed toen nog niet mee.

“Dat betekent veel koffie drinken, nog meer bellen, maar uiteindelijk wonen we in een land waarin het toch altijd mogelijk is om verstandige mensen tot verstandige besluiten te brengen’', aldus de Nederlandse premier Rutte, die erop wees dat de VVD vaker met dit bijltje heeft gehakt. Rutte regeerde, afgezien van de afgelopen twee jaar, nooit met een meerderheid in de Eerste Kamer.

Het christendemocratische CDA zou uitkomen op acht zetels, dat is een verlies van vier. GroenLinks boekt juist winst en stijgt volgens de prognose van De Hond van vier naar zeven. Het linksliberale D66 levert ook net als het CDA flink in.

De regering Rutte III bestaat uit VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie. Goed voor 38 zetels in de huidige Eerste Kamer die 75 zetels telt.

“Rechts wint, links heeft meer uitzicht op macht”

Ondanks dat rechts flink wint, lijken de linkse oppositiepartijen toch meer uitzicht te hebben op de macht. De meest waarschijnlijke kandidaten om de verliezende regeringscoalitie in de Eerste Kamer alsnog aan een meerderheid te helpen, zijn GroenLinks en de Partij van de Arbeid.

De twee oppositiepartijen hebben elk genoeg senaatszetels om VVD, CDA, D66 en ChristenUnie uit de brand te helpen. En beide hebben ze samenwerking niet bij voorbaat uitgesloten. Maar ze zullen hun huid duur verkopen.

GroenLinks-voorman Jesse Klaver hamerde maandenlang op de noodzaak van een belasting op CO2. Nu het kabinet eieren voor zijn geld heeft gekozen en er zelf een heeft aangekondigd, heeft Klaver zijn wensenlijstje aangepast. Bovenaan staat nu dat vliegveld Lelystad pas in 2023 opengaat. Ook zinspeelde hij al op de introductie van rekeningrijden, wat tot dusver volstrekt taboe is voor de VVD.

PvdA-leider Lodewijk Asscher wil meer geld voor het onderwijs. Hij wil dat betalen door belastingverlagingen voor bedrijven terug te draaien. De grote vraag is hoe veel verder het rechtse deel van het kabinet bereid is naar links te buigen, na eerdere nederlagen op het gebied van de dividendbelasting en het kinderpardon.

PvdA terughoudend

Waar Klaver al weken avances maakt als potentiële partner voor het kabinet, stelt de PvdA zich vooralsnog terughoudender op. Veel sociaaldemocraten vinden het nog te vroeg voor samenwerking met het kabinet. Ze willen in de oppositie herstellen van de rampzalige nederlaag van twee jaar geleden, verkondigt ook Asscher een en andermaal.

De twee grote rechtse oppositiepartijen staan feitelijk buitenspel. PVV-voorman Geert Wilders sluit samenwerking uit, hij wil nieuwe verkiezingen. En Thierry Baudet van het Forum voor Democratie wil koste wat kost de klimaatwet van tafel: een eis waar de coalitie onmogelijk mee akkoord kan gaan.