Verkiezingen Nederland: rechts-populistische partij FVD stevent af op grote overwinning avh

20 maart 2019

21u43

Bron: Belga 0 Forum voor Democratie (FVD) is meteen de grootste partij van de westelijke Nederlandse provincie Zuid-Holland geworden. De nieuwe rechts-populistische partij van Thierry Baudet vergaarde 16,1 procent van de stemmen.

Tweede werd de rechtsliberale VVD van premier Mark Rutte, die 1,9 procentpunt verloor en op 15,6 procent uitkomt. Uit de exitpoll van de openbare omroep NOS blijkt dat de rechts-populistische Partij voor de Vrijheid PVV de grootste verliezer is. De partij verloor 7,4 procentpunt en komt nu op 6,8 procent.

In zetels vertaald komt het FVD uit op 10 zetels, de meeste van alle partijen.

In de aan België grenzende provincie Noord-Brabant is het FVD eveneens de grote winnaar, met in één klap acht zetels. De VVD blijft daar de grootste partij met 10 zetels.