Verkeersongeval Caïro blijkt aanslag: 20 doden en 30 gewonden kv lh mvdb

05 augustus 2019

16u14

Bron: Reuters - Belga- ANP 10 UPDATE De explosie in de Egyptische hoofdstad Caïro waarbij afgelopen nacht twintig mensen om het leven kwamen, is geen verkeersongeval maar een aanslag. Aanvankelijk meldden de autoriteiten nog dat er iets mis was met de wagen, maar later is de conclusie naar buiten gebracht dat “de auto beladen was met explosieven en gebruikt werd voor een terroristische operatie”.

Bij de explosie van de auto op een drukke autoweg langs de Nijl kwamen twintig mensen om het leven en raakten er circa dertig gewond. De bestuurder reed in tegengestelde richting en aan grote snelheid in op drie andere voertuigen, met een enorme explosie tot gevolg. De explosie veroorzaakte een grote brand. De ramen van een oncologisch centrum werden vernietigd door de ontploffing.



De politie schrijft de aanslag toe aan de organisatie Hasm, die volgens de Egyptische overheid dicht aanleunt bij de verboden organisatie Moslimbroeders.



Egypte heeft een lange geschiedenis van islamitisch extremisme en worstelt momenteel met een grote groep jihadisten in de Sinaï. Bomaanslagen komen de laatste jaren relatief weinig voor. Eind vorig jaar ontplofte een bom langs de weg toen een bus toeristen in Giza voorbijreed. Daarbij vielen elf gewonden.



Een jaar eerder viel een gewapende man kopten (Egyptische orthodoxe christenen) aan in de voorstad Helwan en daarbij vielen elf doden. Ook in april en mei 2017 waren de Egyptische christenen het doelwit van terroristen zoals bij bomaanslagen op kerken op Eerste Paasdag en op christenen in al-Minya ten zuiden van Caïro. Daarbij vielen in totaal zeker 65 doden.