Verkeersdienst kleurt buiten de lijntjes na ongeval: "Pech voor wie op weg was met rietje" HA

21 juni 2018

19u42

Bron: De Telegraaf

Eindelijk eens een leuke tweet van een zakelijk account, wordt 'ie verwijderd @RWSverkeersinfo pic.twitter.com/6FjYjqlXan Daniël Verlaan(@ danielverlaan) link

"Teleurstellend bericht voor iedereen die met een rietje of opgerold tientje op weg was naar de A2 bij knp Everdingen: het betreft kalk. #witpoeder", liet Rijkswaterstaat Verkeerinformatie vandaag weten op Twitter na een ongeval waarbij een lading wit poeder op de snelweg was terechtgekomen. Het poeder belandde op de baan na een botsing met een bestelbus ten zuiden van Utrecht.

De verkeersdienst vergeleek het goedje met cocaïne, terwijl het in werkelijkheid om kalk ging. Twitteraars konden de grap wel smaken, maar de boodschap viel niet bij iedereen in goede aarde. De tweet werd snel verwijderd en vervangen door een formeel bericht waarin gewaarschuwd werd voor filevorming.

Wit poeder op de #A2 richting Utrecht bij knp Everdingen. Alles moet over de rechterrijstrook, dus reken op filevorming. pic.twitter.com/mQKquyMiJH Rijkswaterstaat Verkeersinformatie(@ RWSverkeersinfo) link