Verkeerschaos rond Parijs houdt aan door staking tegen pensioenhervorming HR

09 december 2019

09u10

Bron: Belga 0 Buitenland De aanhoudende staking tegen de pensioenhervorming in Frankrijk heeft in de omgeving van Parijs ook maandag honderden kilometers file veroorzaakt. Rond 8 uur 's morgens stond er 600 kilometer file, zegt verkeersdienst Sytadin. Normaal is dat de helft.

Ook vandaag zijn er stakingen in de Parijse metro en de voorstadstreinen. Het is al de vijfde dag op rij dat er grote hinder is voor het openbaar vervoer. Ook het internationale verkeer is beperkt. Volgens de Franse spoorwegmaatschappij SNCF rijdt slechts een vijfde van de TGV's of hogesnelheidstreinen.

De komende dagen is weinig beterschap in zicht. De staking is gericht tegen de pensioenhervorming van de centrumregering van de Franse president Emmanuel Macron. Voor dinsdag hebben de vakbonden opgeroepen tot nieuw massaprotest. Woensdag wil premier Edouard Philippe de plannen gedetailleerd voorstellen. De pensioenhervorming is een van de prioritaire projecten van Macron.