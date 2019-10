Verkeerschaos dreigt: Nederlandse boeren gaan met tractoren snelweg op Sanne Schelfaut

01 oktober 2019

03u21

Bron: AD.nl 0 Duizenden boeren die dinsdag in Den Haag gaan demonstreren voor een beter landbouwbeleid, lijken het verbod om met hun tractoren over de snelweg te rijden, aan hun laars te lappen. Ze mogen met maximaal 75 tractoren richting het Malieveld, een grasveld van 10 hectare dat regelmatig voor grote protesten wordt gebruikt. Een verkeerschaos dreigt. Maandagavond zijn de eerste boeren uit het noorden en oosten van Nederland vertrokken.

Eerst wilden de boeren met honderden tractoren de Haagse binnenstad inrijden, maar na spoedoverleg met de gemeente is besloten dat er 75 trekkers op de verharde wegen bij het Malieveld mogen worden geparkeerd. De overige voertuigen worden bij het voetbalstadion van ADO Den Haag en op het Scheveningse strand neergezet. Boeren van Stichting Agractie (initiatiefnemer van het protest, red.) weigerden maandag in eerste instantie nog naar het voetbalstadion te gaan, maar na intensief overleg is er toch een compromis uit de bus gerold.

Verbod voor trekkers op snelweg

Een politiewoordvoerster meldt dat de trekkers dinsdag niet over de snelweg mogen. “Tractoren mogen 25 kilometer per uur rijden, dat verdraagt zich niet met de rest van het verkeer dat 120 of 130 km per uur rijdt. We zullen heel goed in de gaten houden of er geen landbouwverkeer over de snelweg rijdt. Als dat wel het geval is, komen we in actie en begeleiden we de tractoren totdat ze van de snelweg af zijn’’, aldus woordvoerster Suzanne van de Graaf.

Boeren uit de noordoostelijke provincie Drenth zijn van plan 's ochtends de snelweg A28 te blokkeren bij Hoogeveen, in de richting Zwolle. Dat meldt lokale omroep RTV Drenthe.

Ondertussen zijn maandagavond de eerste boeren vertrokken richting de hofstad. Een groep van ruim driehonderd Friese boeren vertrok rond 22.00 uur in colonne richting Den Haag. Ook vanuit de provincies Groningen, Noord-Holland (Texel) en Gelderland (Achterhoek) zijn de eerste groepen vertrokken om op tijd te arriveren. “De politie is aanwezig maar heeft tot nu toe geen landbouwvoertuigen aan de kant gezet”, aldus een politiewoordvoerster.

Op weg naar Den Haag #boerenprotest pic.twitter.com/2k6QFZB41u sjaakie.....💪(@ jack030479) link

Zware ochtendspits

Rijkswaterstaat verwacht in ieder geval een zware ochtendspits. Zware buien en het protest kunnen ertoe leiden dat de altijd al drukke ochtendspits tot extra reistijd leidt. Ook de avondspits kan drukker verlopen, omdat de buienkans in de tweede helft van de middag vooral in het zuiden van het land fors toeneemt. Die buien gaan mogelijk vergezeld van onweer en hagel. Rijkswaterstaat wijst erop dat ook de naar huis terugkerende boeren tijdens de avondspits voor extra drukte kunnen zorgen.

Arjen Schuiling van Agractie verwacht dat er zo’n tweeduizend tractoren worden ingezet. “Die regen is voor ons een groot voordeel, dan zijn er namelijk nog meer boeren. Want dan kunnen we het land niet op om te werken en gaan de meesten alsnog protesteren. We verwachten zo’n tienduizend demonstranten, sommige collega’s hebben het al over ‘het protest van de eeuw’.”

Dierenactivisten

Het programma op het Malieveld begint om 13.00 uur en duurt tot 15.00 uur. Leden van Agractie zullen het woord voeren, net als landbouwminister Carola Schouten en voormalig staatssecretaris Henk Bleker. De minister wil ook in gesprek gaan met de boeren. Kamerleden, onder wie Jacco Geurts (CDA) en Tjeerd de Groot (D66), zijn eveneens van plan naar de actie te gaan. De Groot zette onlangs veel kwaad bloed bij de landbouwsector toen hij een pleidooi deed voor een halvering van de Nederlandse veestapel.

Tijdens het boerenprotest zijn er ook twee demonstraties van dierenactivisten. De eerste betoging van de dierenactivisten begint om 13.00 uur dicht bij het Malieveld, op de Laan van Reagan en Gorbatsjov.

Die eerste betoging is een initiatief van Direct Action Everywhere. Dat is een organisatie die zich sterk maakt voor een wet voor dierenrechten. De tweede actie wordt gehouden door de groep Civilian Outreach. Activisten tonen dan aan het winkelend publiek beelden uit de veehouderij en van slachthuizen.

De boeren zelf zijn boos op de politiek, maar ook op de samenleving. Ze vinden dat politici, media en activisten de laatste jaren een negatief beeld over boeren hebben geschetst en dat ze ten onrechte zijn neergezet als dierenmishandelaars en milieuvervuilers.

Heb je de koffie klaar @TjeerdD66 ? #agra Nederland massaal naar je onderweg! #boerenprotest #agractie #trotsopdeboer #Rogat #Meppel pic.twitter.com/4OG83y0kKS Gerrie Kleene-Jager(@ GerrieKleene) link

Meer dan 600 (!) Tukkers zijn er morgen bij, tijdens het #boerenprotest in Den Haag. Althans, dat is waar LTO het zeker van weet, omdat die met de bus gaan. Vermoedelijk komen er nog meer. Met de trein, of met de trekker. Zoals deze boeren uit Deurningen. (1/2) pic.twitter.com/T7RIvh8By9 Arjan te Bogt(@ arjantebogt) link

Op naar Den Haag! 🙋🏼‍♀️🙌🏼 #boerenprotest #proudtobeafarmer #Groningen pic.twitter.com/0A7BfvqmHU Cynthia van der Vaart(@ Cynthiav_dVaart) link

Hier krijg ik kippenvel van! Hup Texel!!💪💪🚜🚜🚜🚜 https://t.co/VYwJnvSZ2e Karin van der Toorn(@ KarinvdToorn) link