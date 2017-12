Belgen 'rijden' acht uur om 100 km af te leggen: verkeerschaos door zware sneeuwval in Franse Alpen EB

Bron: ANP, Belga, VTM Nieuws 234 AFP Gestrande toeristen monteren sneeuwkettingen op hun auto. Het verkeer van en naar de skigebieden in de Franse Alpen, met name Val Thorens, moet rekening houden met uren vertraging. Volgens de Verkeersinformatiedienst is de file richting Val Thorens op de N90 gegroeid tot 33 kilometer. Het verkeer wordt alleen nog gedoseerd doorgelaten. Daarnaast sluiten de autoriteiten geregeld de weg af om pijlen af te steken om gecontroleerd lawines uit te lokken.

Door zware sneeuwval is het toch al drukke vakantieverkeer vastgelopen tussen Albertville en Moûtiers en tussen Moûtiers en de Italiaanse grens. De Franse weerdienst heeft code oranje uitgeroepen.

Gestrande toeristen melden zich intussen via sociale media met verzuchtingen over hoe lang ze al vaststaan en foto's van zwaar besneeuwde wegen. Op die wegen kan niet worden gereden zonder sneeuwkettingen, zo waarschuwen de Franse autoriteiten. Het verkeer rijdt er niet harder dan stapvoets. De Fréjustunnel tussen Frankrijk en Italië is afgesloten na een ongeluk.

Ook tussen Duitsland en Oostenrijk kunnen wintersporters nog steeds terechtkomen in een lange file op de route via de Fernpas. Daar ligt het niet aan sneeuw, maar aan de drukte.

Rudi en Christoph Peeters: "Acht uur voor 100 kilometer"

Belgen die naar skigebieden rijden, moeten enorm veel geduld uitoefenen door de hevige sneeuwval. Zo zijn Rudi en Christoph Peeters al acht uur onderweg om van het Franse Albertville naar Val Thorens te rijden. Normaal gezien doe je daar tweeënhalf uur over. "Mensen lezen nog snel de handleiding om sneeuwkettingen op te leggen, anders geraken ze er niet", zeggen ze aan VTM Nieuws.

Vader en zoon Peeters zijn deze ochtend vertrokken vanuit het Zuid-Franse Albertville. Ze zijn onderweg naar het wintersportoord Val Thorens, maar die tocht duurt veel langer dan gedacht. “Het is ondertussen half vier en we zijn bijna boven”, vertelt Rudi Peeters. "Nog negenhonderd meter. We hebben bijna acht uur gereden, voor een kleine honderd kilometer, maar we zijn bijna in Val Thorens dus we houden vol."

Door de hevige sneeuwval zijn sneeuwkettingen geen overbodige luxe. "Mensen bevestigen nog heel snel sneeuwkettingen en dat met nog negenhonderd meter voor de boeg", vertelt zoon Christoph. "Er zijn er ook een paar die nu pas de handleiding aan het inkijken zijn. Heel hoopvol, maar we geraken er wel”, klinkt het positief.

"Historische sneeuwhoeveelheden"

Intussen maakt de site wintersporters.be gewag van historische sneeuwhoeveelheden. Kijk je naar de totalen over zes dagen dan zie je hoeveelheden van meer dan 3 meter, klinkt het. Zelfs 349 cm wordt berekend voor Val d'Isère. "Vroeger luidde het als een 'sneeuw-error' als er zwarte vlekken op de kaarten verschenen. Nu wemelt het ervan. Het geeft aan hoe bijzonder de situatie nu is", klinkt het nog. Kijk hier voor meer info.

