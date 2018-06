Verkeersagressie in Perth: bestuurder bijna doodgeslagen omdat hij 5 km/uur te traag reed jv

15 juni 2018

17u47

Bron: 9 News, Perth Now 7 Rodney had net zijn dochtertje 's morgens aan school afgezet, als een geïrriteerd duo dat achter hem reed, hem aanmaande naar de kant te gaan. Hij gehoorzaamde. Het kostte hem bijna zijn leven.

Een zwaar geval van verkeersagressie gisteren aan de andere kant van de wereld, in Caversham bij het Australische Perth. De 43-jarige Rodney merkte plots dat de twee mannen in de auto achter hem zich meer en meer aan het opwinden waren. De zilverkleurige Commodore bleef Rodney zo'n 2,5 kilometer achtervolgen, haalde hem dan in en sneed hem de weg af. De kerels smeten bij dat manoeuvre een brik melk op zijn voorruit en maakten Rodney duidelijk dat hij aan de kant moest.

"Stom van mij dat ik dat ook deed", vertelde Rodney aan 9 News, maar veel heeft het niet gescheeld of hij kón het gewoon niet meer navertellen. De andere bestuurder - vermoedelijk een 18-jarig heethoofd - viel hem aan met een grote moersleutel. Eerst boven Rodneys oog, dat meteen hevig bloedde. Daarna langs achteren. "Hij sloeg mij vanachter op mijn hoofd, ik moet zo'n vijf, zes, zeven klappen met die metalen staaf gekregen hebben, recht op mijn achterhoofd", getuigde Rodney. Hij viel op de grond, maar de slagen met de metalen staaf hielden niet op. "Hij ging er helemaal voor", aldus Rodney. "De aanval was enkel op mijn hoofd gericht om zoveel mogelijk schade aan te richten."

Twee mannen die alles zagen gebeuren vanuit een supermarkt snelden Rodney ter hulp. Zonder hen had Rodney het niet overleefd, meent hij zelf. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis in Perth overgebracht, waar hij nog altijd verblijft. De goedlachse Aussie liep twee schedelbreuken, een gapende snijwonde aan zijn hand en een bloeding in de hersenen op. Hij kreeg een twintigtal hechtingen in zijn hoofd. Hij moet nog een hersenscan laten nemen om te zien of een chirurgische ingreep nodig is.

En dat allemaal omdat hij 65 km/uur reed waar hij eigenlijk 70 km/uur mocht. "Ik deed niks verkeerds... Jezus, ik reed 5 km onder de toegelaten snelheid. Dan is dit toch totaal niet nodig? Wat is er nu zo drastisch dat je met iemand met een metalen staaf te lijf moet gaan?"

De politie heeft intussen een 49-jarige en een 18-jarige man ondervraagd. Die laatste is aangehouden en riskeert een zware straf voor de buitensporige verkeersagressie.