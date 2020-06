Verkeerde oprit ingedraaid: bewoner dreigt automobilist neer te knallen mvdb

22u42 0 Een verkeerde oprit oprijden kan levensgevaarlijk zijn, vraag dat maar aan Amerikaan Charles Landers. Hij reed in juli vorig jaar door het landelijke Texaanse Honey Grove en zocht een plek om te vissen. De ingedraaide weg die hij volgde, bleek de oprit te zijn van Michael Alan Truelock (50). Deze was allerminst opgezet met bezoek en liep gewapend de auto tegemoet.

De bewoner dreigde ermee zijn pistool te gebruiken en Landers neer te knallen. Een video hiervan is nu opgedoken.

“Ik wist niet dat dit uw huis was”, verklaart de verbaasde automobilist terwijl Truelock zijn vuurwapen op hem gericht heeft. “Dat wist jij verdomme wel!” snauwt hij. Als Landers duidelijk maakt weg te rijden, verergert de situatie nog. “Jij gaat nergens heen, dan wordt dit jouw dood. ik beloof je dat ik dit in je fucking head schiet. Je bent op mijn oprit”, gaat een woedende Truelock verder.



Het blijft niet bij dreigementen alleen. Landers geeft alsnog gas, waarop Truelock effectief op het voertuig vuurt. De geschrokken automobilist bleef ongedeerd en kon wegrijden, maar belandde even later in een gracht.

Truelock is in oktober in staat van beschuldiging gesteld. Het proces tegen hem gaat volgende maand verder. De vijftiger riskeert twintig jaar cel en een boete van 10.000 dollar.