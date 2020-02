Verkeer zwaar verstoord in Frankrijk door storm Ciara kv

10 februari 2020

02u03

Bron: Belga 0 Het noordelijke deel van Frankrijk is zondagavond getroffen door de storm Ciara, met stroomuitval en verstoord verkeer als gevolg. Honderden mensen moesten gered worden voor mogelijke overstromingen in de loop van de nacht.

In totaal geldt voor 42 departementen de waarschuwingscode oranje. De weerdienst meldt windstoten van meer dan 100 kilometer per uur in het binnenland en tot 130 kilometerper uur aan de kust. Volgens de weerdienst zal de wind vannacht afzwakken. Toch vrezen de autoriteiten dat verschillende rivieren uit hun oevers zullen treden, voornamelijk in Moselle en Meurthe-et-Moselle.

Het verkeer op het Kanaal, tussen Calais en Dover in het Verenigd Koninkrijk, is "tot nader orde" opgeschort, meldt een woordvoerder van de haven. Ook ander verkeer tussen Frankrijk en Verenigd Koninkrijk is stilgelegd.



Verschillende luchthavens, onder meer die van Caen, Lille en Brest, legden het vliegverkeer stil, waardoor duizenden reizigers getroffen zijn. Op de luchthaven van Charles de Gaulle in Parijs en Paris-Orly zijn een vijftigtal vluchten geannuleerd of vertraagd.

Verschillende wegen zijn afgesloten nadat er takken op de weg waren gevallen en ook het treinverkeer is verstoord. Een Thalys die onderweg was van Frankrijk naar Amsterdam kon niet verder rijden dan Brussel. Een woordvoerder laat weten dat het gaat om de twee laatste treinen met eindbestemming Amsterdam. Daardoor zitten enkele honderden mensen vast in Brussel, waar ze ondergebracht zijn in hotels.

Enkele duizenden mensen rond Calais en Duinkerken zitten zonder stroom, meldt netbeheerder Enedis.

Verder werden nog verschillende parken afgesloten, waaronder ook het terrein rond de Eiffeltoren in Parijs.

Een 40-jarige man kwam om het leven toen hij met zijn brommer viel in de gemeente Drancy in het departement Seine-Saint-Denis. Volgens de politie gaat het om een ongeval dat veroorzaakt werd door de windvlagen.

Andere landen

Ook in andere landen zorgt Ciara voor veel problemen. In het Verenigd Koninkrijk kunnen vluchten, treinen en boten niet vertrekken. In Ierland zitten 10.000 huizen, boerderijen en bedrijven zonder stroom. De autoriteiten waarschuwen er bovendien voor overstromingen in de kustgebieden.

In Duitsland is het treinverkeer volledig stilgelegd. De luchthavens van Frankfurt, Berlijn, München, Düsseldorf, Keulen en Hannover annuleerden hun vluchten. De hinder kan nog tot maandagochtend duren.

Op de Nederlandse luchthaven Amsterdam werden 240 vluchten geannuleerd.