Verkeer staat “muur- en muurvast” tussen Oostenrijk en Duitsland, ook morgen nog pakken sneeuw verwacht, wintersporters aangeraden pas maandag terug te keren Joeri Vlemings Tommy Thijs

05 januari 2019

18u54

Bron: oe24.at, wetter.at, belga, anp 155 De situatie in Oostenrijk verergert elk uur, zo bericht de website wetter.at. Dit weekend wordt op sommige plaatsen nog twee meter verse sneeuw verwacht. In de Alpen geldt het hoogste lawinegevaar. Gisteren werd wintersporters al aangeraden weer zo snel mogelijk naar huis te vertrekken of te wachten tot morgen en zelfs maandag. Er staan al heel de dag flink wat files op de wegen richting Duitsland. Toeristen moesten hun eigen auto’s uitgraven: schoppen vervingen ijsschrapers. Chaos heerst ook op de luchthavens van Innsbruck en München.

Sneeuwval in combinatie met het einde van de kerstvakantie had vanochtend al vroeg geleid tot files in de wintersportgebieden. De files houden al de hele dag aan. Niet alleen zijn bergpassen versperd en afgesloten, ook op de snelwegen gaat het moeilijk. Ook in het zuiden van Duitsland op de A8 van Salzburg naar München en de Ring A99 bij die stad blijft het lang aanschuiven. In de rest van Zuid-Duitsland staan vooral files richting het oosten en zuiden, zoals op de A3 en A7, onder meer als gevolg van ongelukken door sneeuwval.



De hulpdiensten werken op volle kracht, maar kunnen de situatie amper de baas. Zo is de B179, de Fernpas, helemaal afgesloten voor het verkeer omdat het er te fel sneeuwt en het verkeer geen meter meer vooruitgeraakt. Ook in de regio Voralberg blijft de sneeuw met bakken naar beneden vallen. Al de hele avond staat er rond Bregenz in Oostenrijk en Lindau in Duitsland drie uur file op de A14/A96. Volgens Verkeersinfo Europa staat het verkeer er “muur- en muurvast”.

#Oostenrijk Muur- en muurvast op de #A14 richting Duitse grens rondom Bregenz. De vertraging zou meer dan 3(!) uur bedragen door hevige #sneeuwval. #wintersport pic.twitter.com/85tThTQ3hO Verkeersinfo Europa(@ Verkeersinfo_EU) link

Oostenrijk zwaar getroffen

Vooral Oostenrijk krijgt af te rekenen met extreme weersomstandigheden. Er is een weerswaarschuwing afgekondigd voor bijna elke Oostenrijkse deelstaat, alleen het zuiden (Karinthië) wordt gespaard. Op de Tauplitzalm ligt al 2,5 meter sneeuw en het einde van de neerslag is nog lang niet in zicht. Sommige plaatsen krijgen er dit weekend nog twee meter nieuwe sneeuw bij.



Nieuwssite oe24.at heeft het over een winterrecord. Op veel plaatsen geldt de hoogste lawinewaarschuwing, en steeds meer dorpen raken volledig ingesneeuwd. In het Sölktal, in de deelstaat Stiermarken, zitten bijvoorbeeld 600 inwoners en toeristen vast. De brandweer en reddingsdiensten proberen de wegen en huizen met man en macht vrij te krijgen, maar dat lukt lang niet overal. Over heel het land gebeurden honderden kleinere ongevallen.

De Vlaming Thomas Louwage, die met 4 personen in Sölden verblijft. wilde vandaag huiswaarts vertrekken richting thuisstad Diksmuide, maar besloot de autoreis door de files uit te stellen. “Alles is hier sinds deze morgen beginnen onder te sneeuwen”, klinkt het.

De Fernpas lijkt nu helemaal DICHT te zijn. Er wordt met man en macht gewerkt om sneeuw enigszins weg te krijgen. Maar of dit nog goed komt? #B179 #Oostenrijk. pic.twitter.com/cnY2nT9eR5 ANWBeuropa(@ ANWBeuropa) link

Angela

Boven de Britse eilanden hangt het hogedrukgebied ‘Angela’ dat extreem natte poollucht richting Oostenrijk voert. Resultaat: 20 tot 100 centimeter verse sneeuw. Maar door de opzwepende noordenwind - met windvlagen tot 100 km/uur - kan de hoeveelheid sneeuw oplopen tot twee meter. Waar precies is moeilijk te voorspellen.

Maar de timing is alleszins belabberd: tienduizenden gezinnen trekken dit weekend op het einde van de kerstvakantie weer naar huis én er is de toestroom van skifans voor de laatste wedstrijd van het Vierschansentornooi in Bischofshofen. Het weer zorgt zelfs daar voor chaos: zo kon de kwalificatie van vandaag niet doorgaan omdat het gewoonweg te veel sneeuwt.

Dekens

Het noodweer zorgt dan ook verkeersellende. Vandaag is er een warmtefront op komst. In de bergen blijft het hard sneeuwen, elders zal het vooral veel regenen. Ook morgen wordt er niet meteen beterschap verwacht. Zo zal de A10 morgenochtend in beide richtingen een uur land afgesloten worden in de buurt van Flachau om een lawine gecontroleerd te laten neerkomen. De Nederlandse ANWB raadt wintersporters daarom aan morgen pas later op de dag of zelfs pas maandag te vertrekken.

Touring en VAB raden de Belgische toeristen aan om de nodige voorzorgen te nemen en genoeg eten, drinken en warme dekens te voorzien voor hun terugtocht. Ook de luchthaven van Innsbruck deelt in de klappen met heel wat afgelaste en omgeleide vluchten door het noodweer. De luchthaven sprak over “massale inperkingen van het vliegverkeer”, net als in München. Daar zijn vandaag al minstens 90 vluchten afgelast, goed voor ongeveer 10 procent van alle vluchten.

#Oostenrijk Veelzeggend beeld vanaf de #Fernpass (#B179) bij Rollenmühlsteig. Veel auto’s in de problemen door hevige #sneeuwval. Vertraging nog altijd meerdere uren. #chaos pic.twitter.com/2pMQlPPhbl Verkeersinfo Europa(@ Verkeersinfo_EU) link

In België vooral morgenmiddag druk

Voor België verwacht Touring dan weer vooral morgennamiddag druk verkeer op de E40 kust-Brussel en op de E411 Luxemburg-Brussel. Verder verwacht Touring vandaag druk verkeer in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland in de richting van het noorden.

Sfeerplaatjes van de #B179 Fernpas-route #Oostenrijk. Op de hele B179 nu flinke vertragingen. Er wordt continue met sneeuwschuivers gereden. pic.twitter.com/2JZoTT7q0S ANWBeuropa(@ ANWBeuropa) link

Ongelofelijke #beelden van de #sneeuwhoeveelheid in de buurt van #Salzburg. Er is daar op sommige plaatsen al ruim 1 m #sneeuw gevallen en de komende uren gaat het gewoon door. Bedankt Myriam Cool om ons deze foto te bezorgen en hou het uiteraard veilig! ❄️ pic.twitter.com/uutUPR0afq NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link

Ook in het zuidwesten van #Duitsland (Baden-Württemberg) sneeuwt het op veel plaatsen hard, zoals op de #A8 tussen Stuttgart en Ulm, op de #A7 bij Ulm en op de #A96 bij Lindau. pic.twitter.com/L7d2fXRPco ANWBeuropa(@ ANWBeuropa) link