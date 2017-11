Verkeer in Catalonië in de soep: wegen en treinen geblokkeerd door staking

11u28

Bron: AFP

AFP

Het verkeer in Catalonië verloopt vanochtend moeizaam als gevolg van de stakingsoproep van de separatistische intersyndicale CSC. Tal van wegen en snelwegen zijn geblokkeerd. Ook het treinverkeer is getroffen door de actie. De hogesnelheidstrein uit Barcelona die om 12.26 uur in het Franse Lyon zou aankomen, moest naar zijn vertrekpunt terugkeren, zo maakte de nationale spoorwegmaatschappij Renfe bekend.