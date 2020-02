Verjaardagsfeestje tienermeisje loopt helemaal uit de hand in Duitsland na inval bende jongeren KVE

17 februari 2020

17u10

Bron: Der Spiegel, Bild, Der Westen 14 Dan ben je eindelijk zestien en wil je dit gepast vieren, maar dan draait het feest uit op een nachtmerrie. Het overkwam een Duits meisje uit Bochum toen vandalen de zaal binnendrongen, alles kort en klein sloegen en er vandoor gingen met jassen, gsm’s en verjaardagscadeaus.

Ongeveer vijftig tieners waren afgezakt naar de feestzaal in Bochum om de verjaardag van hun zestienjarige vriendinnetje te vieren. De avond die vrolijk was begonnen, eindigde echter in mineur, zo melden Duitse media waaronder Der Spiegel, Der Westen en Bild.

Drie uur na de start van de feestelijkheden, kwam een noodoproep binnen bij de politie. Een groep jonge mannen was de zaal binnengedrongen. Maar toen de patrouillewagens arriveerden, waren de vogels al gaan vliegen.

De indringers, naar schatting 6 tot 10 jongeren, spoten met pepperspray alvorens aan hun rooftocht te beginnen. Ze vielen een meisje lastig, gooiden met flessen, vernielden het meubilair, stalen jassen en gsm’s van de genodigden en namen op de koop toe de geschenken mee. Als bij wonder raakte niemand gewond.

De leden van de bende zijn nog niet geïdentificeerd en zijn voortvluchtig. Volgens getuigen ging het om zuiderse types tussen 17 en 18 jaar oud.