Verjaardagsfeestje krijgt Project X-allures: 400 ongenode gasten, politie met stenen bekogeld

mvdb

15 juni 2019

10u32

Bron: DPA - Belga 0 In het zuidwesten van Duitsland is het privé-feestje voor de verjaardag van een zestienjarig meisje stevig uit de hand gelopen. Honderden mensen waren plots opgedaagd en kregen het met de politie aan de stok. Negen mensen zijn opgepakt, meldt de politie.

Het feestje vond plaats in Grünstadt, op zowat 30 kilometer van Mannheim. De politie kreeg heel wat klachten van omwonenden over overlast door het feest en door roepende, dronken mensen. De feestgangers waren opgehitst en verbaal agressief toen de politie ter plaatse kwam. Ook het meisje en haar vader konden de massa niet onder controle houden en wilden dat een einde kwam aan het feestje.



"Omdat de massa intussen tot 300 of 400 mensen was aangegroeid en de stemming steeds agressiever werd, riep de politie ondersteuning op en werd het feestje beëindigd", klinkt het in een persbericht. Daarop kwam het tot de eerste schermutselingen met de politie. Toen de agenten met stenen werden bekogeld, hebben zij hun wapenstokken ingezet, aldus de politie.



Een agent raakte gewond aan het hoofd door een steen. Negen mensen zijn gearresteerd. Hoe het feestje zo kon ontsporen, wordt nog onderzocht. Het zestienjarige meisje had familie en vrienden uitgenodigd. Wellicht had ze de uitnodiging op Facebook zo gezet dat ook derden aanwezig konden zijn.

Haren

De gebeurtenissen doen denken aan de incidenten in het Nederlandse Haren (provincie Groningen) in september 2012. Toen liep een Project X-feest, genoemd naar de gelijknamige Hollywoodkomedie, volledig uit de hand. Na een uitnodiging voor een verjaardagsfeest voor een meisje op sociale media kwamen duizenden jongeren richting het dorp. Met vernielingen en rellen tot gevolg. 30 mensen raakten gewond, er werd voor meer dan 250.000 euro schade aangericht. Ook toen moest de oproerpolitie de wapenstok gebruiken om de orde te herstellen.