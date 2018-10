Verjaardagsfeest met limo eindigt in drama met 20 doden: onder meer 4 zussen en 2 broers verongelukken in New York Kees Graafland

Twee pasgetrouwde koppels, vier zussen uit één familie en twee broers uit een andere behoren tot de twintig dodelijke slachtoffers na een ongeval met een limousine in de Amerikaanse staat New York. Bij het verkeersongeval, het dodelijkste in de VS in de laatste negen jaar, kwamen 18 inzittenden en twee voorbijgangers om het leven.

Het ongeluk gebeurde zaterdag in Schoharie, vlakbij de stad Albany, een kleine 300 kilometer boven de stad New York. De limo reed met zo'n 100 kilometer per uur over een kruising zonder te stoppen, botste tegen een geparkeerde auto en raakte twee voetgangers voordat het voertuig tot stilstand kwam.



In de auto zaten zeventien dertigers en een chauffeur. Zij kwamen allen, net als de twee voetgangers, om het leven. Het gezelschap in de limousine was op weg naar een brouwerij om er de dertigste verjaardag van Amy Steenburg te vieren, en niet naar een bruiloft zoals eerder bekend raakte.

Zussen

Amy en haar drie zussen - Mary Dyson, Allison King en Abby Jackson - zaten allen in de limousine. Dat gold ook voor Axel Steenburg, met wie Amy net was getrouwd, en zijn broer Rich (34). Ook twee echtgenoten van twee van Amy's zussen kwamen om het leven.



Volgens Barbara Douglas, een tante van de zussen, waren haar nichtjes slim, knap en levenslustig. Ze waren 30 tot 35 jaar oud. "Ik heb er geen woorden voor. Hoe moet je zo'n ongeval bevatten waarbij vier zussen, vier dochters overlijden."



"De jongste van de vier was pas getrouwd", zegt ze over Amy. "Haar echtgenoot had een surpriseparty voor haar georganiseerd. Ze hadden alle vier nog een heel leven voor zich. Een van hen had twee kinderen, een ander had er één."

Volgens Tom King, de 35-jarige broer van de vrouwen, waren de vier erg hecht. "Ze waren als de vier musketiers", zei hij tegen New York Post. "Mijn ouders verkeren in shock."

In de limousine zaten ook Erin en Shane McGowan, net vijf maanden met elkaar getrouwd. "Onze familie zal nooit meer hetzelfde zijn", schreef Shane's moeder op Facebook. Een neef van Erin, Patrick Cushing, behoorde ook tot de dodelijke slachtoffers.

Bus kapot

Amy Dunlop-Johnson had enkele familieleden in het gecrashte voertuig zitten. Zij zegt tegen CBS dat de groep ook enkele wijngaarden in de regio had bezocht. Daarna gingen ze naar de brouwerij.

De dochter van Valerie Abeling, ook een tante van enkele overledenen, zou eigenlijk ook meegaan maar was op het laatste moment toch afgehaakt. Ze had haar moeder verteld dat de groep 'een soort bus' had gehuurd, maar dat die kapot was gegaan en was vervangen door de limousine. De jonge vrouw had tot vlak voor het ongeval nog met enkele van de slachtoffers ge-sms-'t.

De politie vermoedde vlak na het ongeval dat er een botsing met een ander voertuig op een kruising aan de crash voorafging. De onderzoeksraad National Transportation Safety Board (NTSB) onderzoekt het incident.

Het is het dodelijkste verkeersongeval in Amerika sinds 2009.