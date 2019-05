Verjaardag met dramatisch einde: zes toeristen komen om door CO-vergiftiging ses

23 mei 2019

12u21

Bron: Belga, The Rio Times 0 In een appartement in de Chileense hoofdstad Santiago zijn zes Braziliaanse toeristen dood aangetroffen. Wellicht kwamen de vier volwassenen en twee tieners om het leven door CO-vergiftiging. Dat berichtte de Chileense krant La Tercera.

De toeristen waren naar Chili afgereisd om er de verjaardag van een van de tieners te vieren, dat zegt het Braziliaanse nieuwsportaal G1. Een familielid belde het noodnummer van het Braziliaanse consulaat in Santiago met de melding dat de zes zich slecht voelden. Toen de politie ter plaatse kwam, kon ze enkel hun overlijden vaststellen.

Winter in Chili

In het appartement nam de politie een sterke gasgeur waar. Er werd ook een verhoogde concentratie koolstofmonoxide gemeten, wat het vermoeden sterkt dat het om een CO-vergiftiging gaat.

CO is een kleur- en geurloos gas dat ontstaat bij een onvolledige verbranding. Hoge concentraties aanwezig in een afgesloten ruimte zijn dodelijk. Vooral in de winter is er meer gevaar omdat de verwarming dan op volle toeren draait. Gisteren beleefde Santiago de voorlopig koudste dag van de Zuid-Amerikaanse winter tot nog toe, met temperaturen rond het vriespunt.

