Verijdelde aanslag in Nederland: “Terreurverdachten konden halve kilo explosieven maken” ES

19 augustus 2019

14u21

Bron: Belga 0 Buitenland De kunstmest en chemicaliën die in september vorig jaar bij zes terreurverdachten in en rond de Nederlandse stad Arnhem werden aangetroffen, waren voldoende om een halve kilo explosieven te maken. Daarmee hadden ze een grote ontploffing kunnen veroorzaken, zo heeft het Openbaar Ministerie verklaard tijdens een inleidende zitting voor de rechtbank in Rotterdam.

De Nederlandse politie had in september 2018 zes vermoedelijke terroristen aangehouden die van plan zouden geweest zijn een aanslag te plegen. De verdachten woonden in Arnhem, of waren er geboren.

DNA-sporen en opnames

Op het kunstmest dat bij de verdachten ontdekt werd, zijn DNA-sporen van een van de verdachten gevonden. De gevonden wapens leverden geen bruikbaar DNA-materiaal op. "Maar gelukkig hebben we de beelden nog", verwees het Openbaar Ministerie naar de opnames die zijn gemaakt in een vakantiehuisje in Weert en in een busje, waar de verdachten contact hadden met een infiltrant van de politie. Daarop is te zien hoe de zes oefenen met de wapens, waarmee ze ook hebben geprobeerd te schieten toen ze werden aangehouden.

Vier van de zes verdachten waren bij de zogeheten pro forma-zitting, waarbij de partijen hun onderzoekswensen bekend maken, aanwezig. De eigenlijke rechtszaak kan waarschijnlijk pas in juni plaatsvinden.