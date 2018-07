Verijdelde aanslag Frankrijk: verdachte wordt binnenkort aan België overgeleverd HA

11 juli 2018

19u29

Bron: Belga 2 Het hof van beroep van Parijs heeft groen licht gegeven voor de overlevering aan België van de verdachte die in Frankrijk werd opgepakt in het onderzoek naar de verijdelde aanslag op een bijeenkomst van de Iraanse oppositie eind juni ten noorden van Parijs.

Merhad A. (54), een man van Iraanse afkomst die volgens de Belgische autoriteiten "vermoedelijke medeplichtig" is, heeft ingestemd met zijn overlevering aan België.

Iraanse diplomaat

De vijftiger werd op 30 juni opgepakt, de dag van de meeting van de Iraanse volksmoedjahedien in Villepinte, waaraan twee prominenten uit de entourage van president Donald Trump deelnamen, Newt Gingrich, ex-voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, en Rudy Giuliani, ex-burgemeester van New York.



Dezelfde dag werd ook een Belgisch koppel van Iraanse afkomst in Brussel aangehouden met 500 gram TATP in hun auto, een erg instabiel explosief. Een Iraanse diplomaat die het paar contacteerde, werd in Duitsland opgepakt.

Merhad A. werd gedurende 96 uur ondervraagd door Franse speurders. Op 3 juli schreef België een Europees aanhoudingsbevel tegen hem uit wegens "poging tot terroristische moord" en "voorbereiding van een aanslag".

"Ernstige gezondheidsproblemen"

Zijn overdracht aan België zou binnen twintig dagen moeten geschieden. Zijn advocate heeft gevraagd of het sneller kan gaan vanwege "ernstige gezondheidsproblemen" van haar cliënt. Ondertussen blijft hij in voorlopige hechtenis.

Volgens de magistraten van het hof van beroep werd Merhad A. in zijn hotelkamer in Parijs opgepakt na "een anonieme inlichting". Hij was in het bezit van een draagbare telefoon met een Oostenrijkse simkaart waarop slechts één telefoonnummer stond, dat Oostenrijks was.