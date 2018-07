Verijdelde aanslag Frankrijk: Frans gerecht beslist volgende week over uitlevering verdachte aan België

05 juli 2018

Bron: Belga

De Franse justitie buigt zich op 11 juli over de uitlevering aan België van een verdachte die in Frankrijk opgepakt is in het onderzoek naar de verijdelde aanslag tijdens een bijeenkomst van een Iraanse oppositiepartij. Dat zegt een bron bij het Franse gerecht. Een Belgisch koppel van Iraanse origine, dat zaterdag werd gearresteerd in België, zou een bomaanslag hebben willen plegen tijdens de bijeenkomst ten noorden van Parijs.