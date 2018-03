Verhuisplannen? Dit zijn de duurste steden om te wonen wereldwijd TT

15 maart 2018

09u25

Bron: The Economist 8 Op zoek naar een nieuwe stad om in te gaan wonen? Weet dan dat je in Singapore het duurste af zou zijn, als je verhuisplannen naar daar hebt. De Aziatische stad is voor het vijfde jaar op rij als duurste stad ter wereld naar boven gekomen. Maar ook in een aantal West-Europese steden is het leven behoorlijk duur.

Het weekblad The Economist zet elk jaar meer dan honderd steden wereldwijd op een rijtje en rangschikt ze volgens levenskost. En Singapore, de Aziatische stadsstaat onder Maleisië, blijkt al voor het vijfde jaar op rij de duurste te zijn.

Maar ook dichter bij huis vinden we een dure stad: Parijs staat op plaats twee. De Franse hoofdstad vormt in de top-10 weliswaar een uitzondering tussen vooral Europese steden buiten de eurolanden zoals Zürich, Genève, Oslo en Kopenhagen, en andere Aziatische steden als Hong Kong en Seoel.

Brood en benzine

Wereldwijd werden 133 steden onderzocht, waarbij gekeken werd naar een korf van meer dan 150 goederen. Het gaat dan om de prijs van een brood, wijn, sigaretten en benzine, maar ook diensten als het onderhoud van je auto. Steden worden gerangschikt ten opzichte van de stad New York, die als basis wordt genomen en de indexscore 100 meekrijgt. Duurdere steden hebben dan een score boven de 100, goedkopere onder de 100.

Volgens The Economist zijn van de 133 onderzochte steden vooral Europese locaties duurder geworden door een sterkere euro. "West-Europese steden domineren opnieuw, wat we in tien jaar niet meer hebben gezien", aldus Roxana Slavcheva, een van de auteurs van de studie. "De competitie tussen Aziatische hubs als Singapore en Hong Kong enerzijds en Europese bestemmingen als Parijs en Oslo anderzijds zullen we de komende jaren in het oog moeten houden."

Britse en Amerikaanse steden dalen

Opvallend is dat Britse en Amerikaanse steden in de lijst naar beneden tuimelen, vooral door een zwakke pond en dollar. Londen was volgens de ranking van The Economist in tientallen jaren bijvoorbeeld niet meer zo goedkoop. De Britse hoofdstad zakt van plaats 24 naar 30, Manchester van 51 naar 56. New York daalt van de negende plaats naar nummer 13, Los Angeles zakt dan weer van 11 naar 14.

Dat de levenskost in de Britse steden niet meer zo fel stijgt als in ander steden, is overigens niet per se goed nieuws voor Britse gezinnen, schrijft The Guardian. "Terwijl de zwakke pond opportuniteiten opent voor bijvoorbeeld het toerisme, stuwt ze de levenskost voor gezinnen wel omhoog, terwijl zij al getroffen worden door de trage groei in lonen."

Goedkoopste stad in de lijst is de door oorlog verscheurde Syrische hoofdstad Damascus, gevolgd door de Venezolaanse hoofdstad Caracas, waar de economische crisis nog steeds om zich heen slaat. Almaty, de grootste stad van Kazakhstan, vervolledigt de onderste top drie.