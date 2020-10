Verhoor Nicolas Sarkozy over illegale campagnefinanciering zit er na vier dagen op KVE

13 oktober 2020

18u01

Bron: Belga 1 Het verhoor van de Franse ex-president Nicolas Sarkozy, door de onderzoeksrechters die het onderzoek leiden naar de vermoedelijke Libische financiering van zijn campagne voor de presidentsverkiezingen van 2017, is maandagavond beëindigd. Dat melden verschillende bronnen. Het verhoor duurde vier dagen.

"Het verhoor eindigde gisterenavond", zegt een gerechtelijke bron, zonder commentaar. De kabinetschef van Sarkozy, Michel Gaudin, bevestigt dat de ex-president dinsdag niet langer verhoord wordt. Gaudin weigerde commentaar op de vraag of Sarkozy van nieuwe feiten beschuldigd wordt.

De ex-president is in maart 2018 in de zaak beschuldigd. Het gerecht verwijt hem "passieve corruptie", "heling van verduisterde openbare middelen" en "illegale campagnefinanciering". Sindsdien staat Sarkozy onder gerechtelijk toezicht, waardoor hij geen contact mag hebben met andere hoofdrolspelers in de zaak. Maar de onderzoeksrechters hadden hem niet meer verhoord sinds juni 2019. Tijdens dat verhoor verklaarde Sarkozy dat hij "compleet onschuldig is in deze zaak". Hij sprak ook van een "complot" en weigerde de onderzoeksrechters te antwoorden.

Maar het parket breidde het onderzoek uit naar feiten van een "criminele organisatie". Op die manier was het mogelijk om nieuwe verdachten aan te klagen en zwaardere beschuldigingen te formuleren tegen de verdachten die al betrokken waren, onder wie Sarkozy. Zo beschuldigden de onderzoeksrechters eind januari Thierry Gaubert, een van zijn ex-medewerkers, wegens "criminele organisatie". Hij wordt ervan verdacht dat hij middelen opstreek van het Libische regime die de campagne voor de presidentsverkiezingen van 2007 konden financieren.

Cassatieberoep

Op 24 september tot slot velde het hof van beroep in Parijs een arrest dat het onderzoek in zeer grote mate geldig verklaarde. Onder anderen Sarkozy had om een reeks nietigverklaringen gevraagd. De ex-president zou intussen cassatieberoep hebben aangetekend tegen het arrest.

In zeven jaar onderzoek hebben de onderzoeksrechters een reeks aanwijzingen verzameld die de these staven dat de verkiezingsoverwinning van Sarkozy in 2007 gewonnen werd met geld van het regime van de overleden Libische dictator Moammar Kadhafi. Het gaat om getuigenissen van Libische mandatarissen, nota's van de geheime diensten in Tripoli, en beschuldigingen door een tussenpersoon.

Toch ontbreekt tot nu toe nog een 'smoking gun' of onweerlegbaar materieel bewijs. Verdachte financiële verrichtingen leidden wel al tot negen aanklachten.