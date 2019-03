Verhofstadt tevreden dat Brits parlement brexit in handen neemt: “Het is nu mogelijk om over de partijgrenzen heen samen te werken” TVC

26 maart 2019

13u22

Bron: Belga 0 De Britse parlementsleden moeten hun versterkte greep op het brexitproces aangrijpen om over de partijgrenzen heen een oplossing te vinden voor de impasse. Zo heeft brexitcoördinator van het Europees Parlement Guy Verhofstadt gereageerd op de laatste ontwikkelingen in Westminster.

Het Britse parlement schaarde zich gisterenavond achter een amendement dat de volksvertegenwoordigers vrije baan geeft om stemmingen te organiseren over een aantal alternatieven voor het akkoord dat premier Theresa May heeft onderhandeld over het Britse vertrek uit de Europese Unie. Een dertigtal conservatieve partijgenoten van May steunde het amendement, samen met de socialistische oppositiepartij Labour.

"Ik ben tevreden dat het parlement het amendement van (conservatief parlementslid Oliver, nvdr) Letwin heeft goedgekeurd en de controle heeft overgenomen. Het is nu mogelijk om over de partijgrenzen heen samen te werken aan een oplossing die kan leiden tot een upgrade van de politieke verklaring over de toekomstige relaties. Daartoe roepen wij al een hele tijd op", zo reageerde Verhofstadt vandaag.

Het Britse parlement wees de deal van May al twee keer af. Net als andere Europese beleidsmakers stelde Verhofstadt vast dat de Britten al verscheidene keren hebben aangegeven wat ze niet willen, maar dat er nog steeds geen politieke meerderheid is opgestaan die aangeeft wat het land wel wil. "Ik hoop dat dit zal leiden tot een oplossing die de steun heeft van een meerderheid", aldus de oud-premier.

De volksvertegenwoordigers zullen morgen allicht mogen stemmen over een aantal opties, zoals een tweede referendum, in de Europese douane-unie blijven, etcetera. May stelde reeds dat de regering zich niet gebonden hoeft te voelen door het resultaat van die indicatieve stemmingen. De premier blijft hardnekkig steun zoeken voor een derde stemming over het echtscheidingsakkoord dat zij met de Europeanen heeft onderhandeld.

Wordt de deal van May alsnog goedgekeurd, dan verlaten de Britten de Europese Unie op 22 mei. Indien de deal deze week niet wordt goedgekeurd, dan moeten de Britten voor 12 april beslissen of ze al dan niet voor een langer uitstel kiezen en dus meedoen aan de Europese verkiezingen van eind mei. Doen ze dat niet, dan is een harde brexit zonder akkoord of overgangsperiode op 12 april om middernacht alsnog een feit.