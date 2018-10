Verhofstadt over voortgang brexit: “Britten en Europeanen naderen akkoord over verblijfsrecht” KVE

22 oktober 2018

21u15

Bron: Belga 0 Europeanen die in het Verenigd Koninkrijk wonen, zouden na de brexit in Groot-Brittannië mogen blijven en daar ook permanent mogen terugkeren, zelfs als ze al langer dan vijf jaar zijn vertrokken. In ruil daarvoor krijgen Britse inwoners van de EU verblijfsrecht in de lidstaat waar ze wonen, en wordt dat recht automatisch uitgebreid naar de 26 andere lidstaten. Dat is volgens Guy Verhofstadt, die het Europees parlement vertegenwoordigt in de onderhandelingen, "één van de pistes die op tafel ligt".

Het verblijfsrecht van Europese inwoners van het Verenigd Koninkrijk en vice versa is één van de knelpunten in de brexit-onderhandelingen. Volgens Guy Verhofstadt, de liberale fractievoorzitter in het Europees parlement, ligt nu een voorstel op tafel waarbij het verblijfsrecht van Britten die in een van de lidstaten wonen, wordt uitgebreid naar de 26 andere EU-landen. In ruil krijgen Europeanen in het Verenigd Koninkrijk permanent terugkeerrecht, ook na een vertrek van langer dan vijf jaar. Dat zei hij vandaag tijdens een Commissie in het parlement in Straatsburg. Volgens Verhofstadt is die "donnant-donnant" een van de pistes die op tafel ligt, maar zijn er nog geen garanties gedaan.

Ierse knoop

De grootste knoop in de brexitonderhandelingen - het vermijden van een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland - is voorlopig nog niet ontward. Op de Europese top van vorige week hadden de Britten en de Europeanen een doorbraak moeten bereiken, maar dat lukte niet.

Volgens Verhofstadt is over "90 procent van wat nodig is" al een akkoord bereikt, maar is er nog tijd nodig. De oud-premier gelooft erin dat de Europese staatshoofden en regeringsleiders voor de top van 13 en 14 december een definitief terugtrekkingsakkoord op tafel kunnen leggen.

Maar niet alle Europarlementsleden zijn even optimistisch als Verhofstadt. "Er blijft maar weinig tijd over om de hele procedure voor te bereiden, het wordt een mislukking", zei de voorzitster van de commissie Constitutionele Zaken Danuta Hübner deze avond. Op 29 maart 2019 stappen de Britten definitief uit de Europese Unie.

Bekijk ook:

Duizenden mensen nemen deel aan anti-brexitmars