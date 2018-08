Verhofstadt noemt Poolse regering "erger dan Trump" Philippe Kerckaert

28 augustus 2018

13u36

Bron: Politico 5 Europees liberaal fractieleider Guy Verhofstadt vindt dat de Poolse regeringspartij PiS "erger is dan Trump". Verhofstadt deed zijn uitspraak nadat Pools vicepremier Jaroslaw Gowin stelde dat Polen de rechtsspraak van het Europese Hof van Justitie naast zich neer zal leggen als het hof een wet zou opschorten die het vervroegd pensioen vraagt van rechters van het Hooggerechtshof. "Polen zal geen andere keuze hebben."

Volgens de nieuwe Poolse wet moeten rechters van het Hooggerechtshof op vervroegd pensioen op 65-jarige leeftijd, in plaats van op hun 70ste. Door die verandering zouden meer dan 40 procent van de rechters onmiddellijk door de regering kunnen worden vervangen, wat de machtsgreep van het uitvoerende orgaan over het rechtssysteem enorm zou verstevigen.

Gowin verdedigde de wet en waarschuwde voor Europese inmenging. "Als het Hof van Justitie in Luxemburg zichzelf gemachtigd acht om te beslissen over de positie van een kleine groep Poolse rechters, zal dat enkel maar de eurosceptische gemeenschappen over heel Europa verder voeden. Het zou een fundamentele waarde van de EU onderuit halen, namelijk die van de soevereiniteit van de natiestaten."

'Of polexit er komt, ligt in handen van het Europese hof van Justitie' Pools vice--premier Jaroslaw Gowin

De vicepremier wilde niet gezegd hebben dat de hele situatie zou kunnen leiden tot een 'polexit', maar sloot de mogelijkheid ook niet geheel uit. "Of Polen de EU op termijn zal moeten verlaten ligt niet in de handen van de Poolse regering, maar in die van het Europese Hof van Justitie", klonk het.

Verhofstadt

Voormalig Belgisch premier Guy Verhofstadt (Open Vld), die fractieleider is van de Europese liberalen (ALDE) in het Europees parlement, stelde in een reactie op Polens geuite intenties dat de Poolse rechtse regeringspartij PiS "erger dan Trump" is. "Zelfs 'the Donald' schikt zich naar rechterlijke uitspraken", tweette hij.

