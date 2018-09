Verhofstadt in opiniestuk voor CNN: "Hongarije bedreigt de internationale orde, ook de VS moet nu in actie schieten" Redactie

13 september 2018

12u50

Bron: CNN 4 "Vandaag zou Hongarije onder de huidige omstandigheden niet meer tot de Europese Unie kunnen toetreden. Orbán bekende openlijk dat hij het project wil kelderen. Dat is niet in het belang van Amerikanen en Europeanen. We moeten hem stoppen, nu." Dat schrijft ex-premier Guy Verhofstadt in een opiniestuk voor CNN.

Verhofstadt, fractieleider van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE) in het Europees Parlement, begint zijn betoog met de omschrijving die wijlen senator John McCain in 2014 over Viktor Orbán gaf: "een neofascist in bed met Poetin". Zo ver ging Verhofstadt dinsdag in het Europees Parlement niet, schrijft hij zelf, maar hij is het wel eens met McCain.

De voormalige Belgische premier hekelt de teloorgang van de democratie in Hongarije, het Oost-Europese land waarvan Viktor Orbán de eerste minister is. Het leidde gisteren tot de historische stemming waarbij meer dan twee op de drie Europarlementsleden ervoor stemden om artikel 7 van het Verdrag van Lissabon in te roepen. Daarmee gaat de procedure van start om de Hongaarse regering te sanctioneren, met als mogelijke uitkomst dat Hongarije het stemrecht in de EU wordt afgenomen.

Guy Verhofstadt baseert zich voor zijn CNN-artikel op het verslag van de EU over de situatie in Hongarije: "Sinds 2010 keurt Viktor Orbán wetten goed om de vrije pers monddood te maken, de Hongaarse justitie te politiseren en niet-gouvernementele organisaties te demoniseren." Verhofstadt noemt het een schande dat Orbán zich tevens inliet met antisemitisme en de "hooggewaardeerde" internationale Universiteit van Centraal-Europa in Boedapest viseerde.

Orbán verdedigde zich dinsdag door de stellen dat hij een mandaat van de kiezer heeft om de democratie in Hongarije terug te schroeven. Maar de recente verkiezingen zijn volgens de Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) niet eerlijk verlopen. Er loopt nog een Europees onderzoek naar mogelijke verkiezingsfraude.

Volgens Verhofstadt hanteert Orbán een gelijkaardige retoriek als de Brit Nigel Farage om het volk bang te maken voor massamigratie, "blijkbaar met als enige doel raciale spanningen en vijandigheid tegenover migranten aan te wakkeren". Verhofstadt waarschuwt voor de bedoelingen van Orbán die niet alleen openlijk een illiberale democratie aanhangt, maar zo'n hybride regime ook wil verspreiden naar andere Europese landen en daarbuiten. "Met als bondgenoten de witte nationalist Steve Bannon en de extreemrechtse Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini", klinkt het.

"Net als Donald Trump steekt Orbán zijn misprijzen voor een internationale orde gebaseerd op regels niet weg, noch zijn bewondering voor autoritaire figuren als Vladimir Poetin en Recep Tayyip Erdogan", gaat Verhofstadt verder. "Samen met andere extreerechtse politieke partijen uit Oostenrijk, Italië en Frankrijk tekende Orbán in 2016 een samenwerkingspact met United Russia van de Russische president Vladimir Poetin."

Verhofstadt ziet nu een begin om de opmars van de illiberalen in Europa een halt toe te roepen. "Er is een sterke meerderheid van Europarlementariërs die nog altijd willen strijden voor democratische wetten en waarden".

Maar de liberale voorzitter roept ook de VS op tot actie. Volgens Verhofstadt een morele verplichting, omdat Hongarije een bedreiging vormt voor de internationale orde. "We kunnen niet lijdzaam toekijken hoe populistische, extreemrechtse regeringen de democratische Europese staten meesleurt in Poetins invloedssfeer en de naoorlogse internationale waarden ondermijnen." Verhofstadt ijvert ervoor dat autoritaire regimes een politieke en financiële prijs betalen en vraagt steun voor de Hongaarse bevolking, "die veel beter verdient".