Verhofstadt daagt Salvini uit voor debat: “Mensen hebben het recht om uw duivels plan te kennen” Redactie

21 mei 2019

09u41

Bron: belga 12 Europees liberaal fractieleider Guy Verhofstadt daagt Italiaans vicepremier Matteo Salvini uit voor een debat. In een videoboodschap op Twitter wijst Verhofstadt op de banden tussen radicaal-rechts in Europa en Rusland. Hij vindt dat Salvini als leider van extreemrechts in Europa klaarheid moet scheppen. "Mensen hebben het recht te weten welk duivels plan u (Salvini, red.) in gedachten hebt", aldus Verhofstadt.

Dear @matteosalvinimi,

You & your friends Strache, Le Pen, Orban & Farage are plotting with & paid by Putin to destroy 🇪🇺. I challenge you to a 1 vs 1 debate. People have the right to know what devil's plan you have in mind. Let me know where, I'll be there! #SalvinivsVerhofstadt pic.twitter.com/fmV3Z4WckT Guy Verhofstadt(@ guyverhofstadt) link

Met het opstappen van FPÖ-leider Heinz-Christian Strache in Oostenrijk zwellen de geruchten en mediaberichten over de banden tussen extreemrechts in Europa en het Rusland van Vladimir Poetin verder aan. Liberaal fractieleider in het Europees Parlement Guy Verhofstadt vindt dat extreemrechts daar nu eens klare wijn over moet schenken. In een videoboodschap op Twitter daagt hij Italiaans vicepremier Matteo Salvini daarom uit voor een debat over de kwestie.

"Ik had al een debat met Conte, maar we weten allemaal dat u de echte leider bent van de Italiaanse regering. U zet zichzelf ook in de markt als leider van extreemrechts in Europa. Omdat u en uw rechtse vrienden Marine Le Pen, Strache en Orban samenzweren met Poetin en door hem betaald worden om Europa kapot te maken, daag ik u uit voor een debat. Mensen hebben het recht te weten welk duivels plan u in gedachten hebt. Zeg maar wat u wil doen, een debat in Brussel of Italië, ik zal er zijn", aldus Verhofstadt.