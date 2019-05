Vergoeding van 1,5 miljoen dollar voor Amerikaan die 45 jaar onterecht in gevangenis zat SPS

21 mei 2019

19u27

Bron: Belga 18 Een Amerikaan die 45 jaar lang in de gevangenis zat voordat hij onschuldig verklaard werd, zal een schadevergoeding van 1,5 miljoen dollar krijgen voor deze gerechtelijke dwaling. Dat hebben de autoriteiten van de staat Michigan bekendgemaakt.

Richard Phillips (73) werd in 1972 tot levenslang veroordeeld voor een moord, maar hield steeds zijn onschuld staande. Het gerecht had hem schuldig verklaard op basis van een getuigenis die een leugen bleek te zijn.

In 2018 werd hij vrijgelaten, na de tussenkomst van een programma van de universiteit van Michigan, "Innocence Clinic", dat gerechtelijke dwalingen tracht recht te zetten. Volgens dit programma bracht niemand die in de VS ten onrechte veroordeeld werd, zoveel tijd achter de tralies door als Richard Phillips.

Sinds zijn vrijlating leeft hij van de verkoop van schilderijen die hij in de gevangenis maakte. Sommige van zijn werken gingen voor verscheidene duizenden dollars van de hand.

De zwarte ex-gedetineerde hoeft de kunstwerken weldra niet meer te verkopen, nu de autoriteiten van Michigan hem 1,5 miljoen dollar compensatie hebben toegekend. "Ik ga low profile reizen en van het leven genieten", zei Phillips volgens de lokale pers.

