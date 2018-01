Vergeten dodelijke ziekte breekt weer uit: vooral kinderen getroffen avh

12u24

Bron: WHO; Straits Times 5 AFP Een jongetje, geïnfecteerd met difterie, wordt onderzocht in een veldhospitaal in Bangladesh. Difterie is bijna volledig verdwenen, maar in Bangladesh is de ziekte sinds enkele weken opnieuw uitgebroken. De epidemie treft vluchtelingenkampen van de Rohingya in Myanmar, waar vooral kinderen slachtoffer worden.

De Rohingya, een moslimminderheid in Myanmar, wordt al decennia lang onderdrukt. Geweld, verkrachtingen en executies zijn schering en inslag en honderdduizenden Rohingya zijn de afgelopen jaren het land uit gevlucht. In buurland Bangladesh zitten ze op elkaar gepakt in vluchtelingenkampen, waar difterie dankzij een acuut gebrek aan hygiëne opnieuw vrij spel krijgt.

AFP

Difterie is een besmettelijke bacteriële infectie die de longen en luchtwegen aantast. In zware gevallen kan die infectie leiden tot schade aan het hart en aan het zenuwstelsel. De ziekte verspreid zich via de lucht of via menselijk contact. Kinderen in ons land worden gevaccineerd tegen difterie en dankzij wereldwijde vaccinatieprogramma’s is de ziekte zo goed als volledig uitgestorven. Helaas krijgen de Rohingya geen toegang tot gezondheidszorg, waardoor ze een nieuw doelwit vormen voor de ziekte.

Dokters nog nooit met difterie geconfronteerd

In enkele weken zijn al meer dan 3.600 Rohingya besmet geraakt met difterie, zo meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De ziekte kostte ook al het leven aan minstens 30 mensen. Net omdat de ziekte bijna uitgestorven was, hebben artsen erg weinig ervaring met de behandeling ervan. Voor veel dokters was het de eerste keer dat ze met difterie werden geconfronteerd. Ondertussen proberen artsen zoveel mogelijk kinderen te vaccineren om de uitbraak in te dijken. In een maand werden al 320.000 kinderen ingeënt.

Ook in Jemen, dat al jaren wordt geteisterd door oorlog, is de ziekte uitgebroken. Daar lieten al zeker 48 mensen het leven.

AFP

