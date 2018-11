Vergeten conflict: 85.000 kinderen omgekomen van de honger in Jemen in 3 jaar tijd Wat is het conflict in Jemen? Een heldere uitleg in 130 seconden SDA

21 november 2018

10u45 0

Alweer bijzonder schrijnend nieuws vanuit Jemen. Volgens cijfers van de VN zouden in 3 jaar tijd 85.000 kinderen omgekomen zijn van de honger. Het is een conflict dat al lang aansleept, maar dat nog steeds weinig aandacht krijgt. Wat is die oorlog nu precies? Deze korte video legt het voor je uit.

Onlangs verschenen ook heel wat beelden van ondervoede kinderen in Jemen. Deze video toont je de situatie in het medisch centrum van het Aslam district. Opgepast, de beelden kunnen als schokkend ervaren worden.