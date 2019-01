Verenigde Staten zijn 11 miljard dollar kwijt door shutdown van meer dan een maand TT

28 januari 2019

16u51

Bron: AFP, CBS 0 De Amerikaanse economie is 11 miljard dollar (9,6 miljard euro) kwijtgespeeld door de shutdown die meer dan een maand heeft geduurd. 3 miljard dollar daarvan is zelfs permanent verloren, berekende het onafhankelijke Congressional Budget Office CBO. Vandaag is de Amerikaanse overheid opnieuw volledig open gegaan, zij het voorlopig tijdelijk.

De gedeeltelijke sluiting van de Amerikaanse overheidsdiensten ging in op 21 december. Pas afgelopen weekend kon er na 35 dagen een akkoord bereikt worden om de overheid opnieuw tijdelijk te openen tot 15 februari. Op die manier kunnen de politici verder onderhandelen over de begroting.

In totaal hebben de 35 dagen sluiting, waarbij honderdduizenden ambtenaren niet konden gaan werken of moesten werken zonder loon, de Amerikaanse economie 11 miljard dollar gekost. Het gaat om het bij elkaar opgetelde verlies van productiviteit, het wegvallen van uitgaven door de overheid en de verminderde vraag. Tijdens het laatste kwartaal van 2018 ging het om 3 miljard dollar of 0,1 procent van het bruto nationaal product, tijdens het eerste kwartaal van dit jaar om 8 miljard dollar.

Het grootste deel van het economische verlies kan volgens het CBO vanaf vandaag teruggewonnen worden, nu de overheid opnieuw op volle kracht draait. Maar 3 miljard dollar is permanent verloren, klinkt het. “Onder hen die het meest getroffen zijn, zijn federale ambtenaren die geen loon kregen en privé-bedrijven die geen zaken konden doen. Sommige van die bedrijven zullen die verloren inkomsten nooit kunnen recupereren.”

President Donald Trump wil dat de Democraten 5,7 miljard dollar in de begroting inschrijven voor een grensmuur. Het is voorlopig onduidelijk of de onderhandelingen tegen 15 februari wel een akkoord zullen opleveren.