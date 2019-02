Verenigde Staten willen dat Maduro Venezuela verlaat IB

08 februari 2019

03u00

Bron: Belga 0 De Amerikaanse regering wil dat de Venezolaanse president Nicolas Maduro Venezuela verlaat. "Maduro moet zijn macht afgeven en Venezuela verlaten", heeft de Amerikaanse speciaal gezant voor Venezuela Elliott Abrams donderdag gezegd tijdens een persconferentie in Washington.

"Ik denk dat het beter is voor de overgang naar democratie in Venezuela, wanneer hij zich niet in het land bevindt. Er zijn heel wat landen bereid hem op te nemen", aldus Abrams.

Interim-president

Het is al al een tijdje onrustig in het Zuid-Amerikaanse land. Maduro werd op 10 januari beëdigd voor een tweede termijn, waarbij de internationale druk op hem toenam om af te treden. Opposant en voorzitter van het parlement Juan Guaido riep zichzelf twee weken geleden echter uit tot interim-president van Venezuela en kreeg de steun van de VS, Canada en een aantal Latijns-Amerikaanse en Europese landen.