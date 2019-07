Verenigde Staten willen asiel weigeren aan migranten die op doorreis komen uit Mexico KVE

15 juli 2019

17u31

Bron: Belga 0 De Amerikaanse regering kondigde vandaag aan dat ze asielaanvragen zal weigeren die aan haar zuidelijke grens met Mexico worden ingediend door migranten die geen vluchtelingenstatus hebben aangevraagd in Mexico of een ander land op weg naar de Verenigde Staten.

"Een vreemdeling die de Verenigde Staten binnenkomt of probeert binnen te komen via de zuidelijke grens nadat hij geen bescherming heeft aangevraagd in een derde land ... komt niet in aanmerking voor asiel", aldus de nieuwe regel, die morgen in werking zal treden.

De wijzigingen in de regelgeving zouden bedoeld zijn om de achterstand in het immigratiesysteem weg te werken. "De Verenigde Staten zijn gul, maar volledig overweldigd door de last van de honderdduizenden buitenlanders die aan de zuidelijke grens zijn gearresteerd", zei minister van Justitie Bill Barr in een verklaring. Volgens de minister moet het "economische migranten die ons asielsysteem willen uitbuiten, ontmoedigen".

Er zijn wel enkele uitzonderingen op de regel, namelijk voor slachtoffers van mensenhandel.

Het is een "voorlopige" maatregel totdat het Congres de immigratiewetten van het land herziet, zei waarnemend minister van Binnenlandse Veiligheid Kevin McAleenan. De Verenigde Staten kennen een hoog aantal asielaanvragen van migranten aan de grens met Mexico, waaronder veel gezinnen met kinderen. De meesten van deze migranten komen uit arme en gewelddadige landen in Midden-Amerika, zoals Guatemala, El Salvador en Honduras.