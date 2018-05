Verenigde Staten voeren vanaf morgen zware invoerheffingen in op aluminium en staal, EU kondigt meteen tegenmaatregelen aan SVM

31 mei 2018

15u58

Bron: Belga 7 De Amerikaanse regering zal haar verhoogde invoerheffingen op staal (25 procent) en aluminium (10 procent) vanaf morgen toepassen op de Europese Unie, Canada en Mexico. De tijdelijke uitzonderingen die tot nu toe golden vervallen. Dat heeft de Amerikaanse minister van Handel Wilbur Ross aangekondigd. De EU kondigde zoals verwacht meteen tegenmaatregelen aan op Amerikaanse producten.

In maart voerden de Verenigde Staten de zware heffingen op import van staal en aluminium in, met de bedoeling de Amerikaanse industrie te beschermen. Aan enkele landen gaven de Amerikanen echter een tijdelijke vrijstelling. Australië, Argentinië en Brazilië stemden in met beperkingen op de omvang van hun uitvoer naar de VS in ruil voor een permanente uitzondering.

Maar in het geval van Canada, Mexico en de Europese Unie heeft de regering-Trump dus beslist om de uitzondering niet te verlengen. Al laat Ross nog ruimte voor onderhandelingen. Hij zegt uit te kijken naar verdere gesprekken over "andere kwesties" die uitgeklaard moeten worden. Er is volgens hem nog "flexibiliteit" mogelijk in de toekomst, want de president kan heffingen nog afvoeren of quota opleggen.

"Slechte dag voor wereldhandel"

Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, noemde de heffingen onaanvaardbaar. "Dit is zuiver protectionisme, zo simpel is het. De VS laat ons geen andere keuze dan naar de Wereldhandelsorganisatie te stappen en extra heffingen in te voeren op hun geïmporteerde producten", aldus Juncker. "We zullen de belangen van de EU verdedigen. Dit is een slechte dag voor de wereldhandel."

Brussel had eerder aangekondigd om Amerikaanse producten als jeans, Harley Davidson-motoren en pindakaas extra te zullen belasten. De hogere importheffingen van de Europese Unie zullen binnen een tweetal weken gelden.