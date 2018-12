Verenigde Staten vinden geen meerderheid voor kritische VN-resolutie tegen Hamas IB

07 december 2018

02u35

Bron: Belga 2 Een resolutie, waarin de radicaal-islamistische Palestijnse organisatie Hamas wegens zijn raketaanvallen op Israël veroordeeld wordt, heeft in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties geen meerderheid gehaald. Het zou anders de eerste keer geweest dat de 193 lidstaten van de Algemene Vergadering Hamas direct zouden veroordeeld hebben.

Zevenentachtig landen stemden vandaag voor de resolutie, 58 tegen en 32 onthielden zich. Eerder was met een krappe meerderheid beslist dat de resolutie een tweederdemeerderheid nodig had.

In het eenzijdige ontwerp werd Hamas ervan beschuldigd "geweld te veroorzaken en daarmee burgers in gevaar te brengen". Provocaties en gewelddadige handelingen moeten stoppen, klonk het. Ook de vliegers en ballonnen met brandbaar materiaal aan die Palestijnen naar Israël lieten vliegen, werden vermeld.

“Essentiële stap naar vrede in het Midden-Oosten”

De Amerikaanse ambassadeur Nikki Haley noemde het document "een essentiële stap" naar vrede in het Midden-Oosten. Ze vroeg alle VN-lidstaten daarom voor te stemmen. Resoluties in de Algemene Vergadering zijn, in tegenstelling tot die van de Veiligheidsraad, niet juridisch bindend.

Israël, de Europese Unie en de VS beschouwen Hamas als een terroristische organisatie. De organisatie streeft naar de vernietiging van de staat Israël. Hamas nam in 2007 met geweld de macht over in de Gazastrook.

Pro-Israëlische koers

Onder president Trump varen de VS in de VN een strakke pro-Israëlische koers. De VS stapte uit de VN-Mensenrechtenraad en cultuurorganisatie Unesco onder het mom van anti-Israëlische tendenzen. Ook erkende Trump Jeruzalem als de hoofdstad van Israël, verhuisde hij de ambassade naar daar en schrapte hij miljoenen steun aan de Palestijnen. Ondanks die omstreden maatregelen belooft Trump begin 2019 met een plan te komen dat vrede moet brengen tussen Israëli's en Palestijnen.