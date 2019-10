Verenigde Staten testen langeafstandsraket ADN

02 oktober 2019

15u32

Bron: Belga 0 Het Amerikaanse leger heeft met succes de langeafstandsraket (ICBM) Minuteman III getest vanuit de basis Vandenberg in Californië. De test komt er enkele uren nadat Noord-Korea niet-geïdentificeerde "projectielen" had afgevuurd op de Oostzee.

De raket werd deze ochtend gelanceerd om 01:13 uur lokale tijd en stortte volgens de luchtmacht 6.750 kilometer verderop in de wateren van de Marshalleilanden.

"De test toont aan dat de nucleaire afschrikkingsmacht van de Verenigde Staten robuust, flexibel, klaar en goed aangepast is om de bedreigingen van de 21e eeuw het hoofd te bieden en onze bondgenoten gerust te stellen", aldus het US Air Force Global Strike Command in een verklaring.



Het Amerikaanse leger heeft echter verklaard dat de test "geen reactie of weerwoord was op gebeurtenissen in de wereld of regionale spanningen".

Noord-Korea had enkele uren eerder een raket afgevuurd, een dag na de aankondiging voor nucleaire besprekingen tussen de twee landen die zaterdag zullen plaatsvinden.