Verenigde Staten sturen bijna 60.000 vluchtelingen uit Haïti terug

04u07

Bij de aardbeving in Haïti op 12 januari 2010 raakten miljoenen mensen dakloos. De Haïtiaanse overheid schatte het aantal doden toen op 220.000 à 316.000. De Verenigde Staten sturen ongeveer 59.000 vluchtelingen van de aardbeving in Haïti terug. De mensen met tijdelijke verblijfsstatus hebben 18 maanden de tijd om naar het Caraïbische eiland terug te keren, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken van de VS maandag. Als alternatief kunnen ze proberen om een visum of een andere verblijfsstatus voor de VS te verkrijgen.

Na de zware aardbeving van 2010 namen de VS bijna 60.000 vluchtelingen uit de arme Caraïbische staat op. Intussen is de situatie in Haïti duidelijk verbeterd, zeggen de VS. De overgangstermijn van 18 maanden moet de betrokkenen de tijd geven om zich voor te bereiden op hun terugkeer. Ook Haïti zelf kan op die manier maatregelen treffen.

