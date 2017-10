Verenigde Staten stappen uit UNESCO sam

15u15

Bron: belga 12 AP De Verenigde Staten trekken zich terug uit de UNESCO, de organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Dat laat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

De UNESCO werd opgericht in 1945 en heeft als missie bij te dragen aan vredesopbouw, armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling en interculturele dialoog door onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie.



Bij het brede publiek staat de organisatie vooral bekend om haar werelderfgoedprogramma, dat sinds 1972 onroerende goederen oplijst met een uitzonderlijke en universele natuur- en/of cultuurwaarde.

Zorgen

Vanaf 31 december 2018 zullen de VS niet langer deel uitmaken van de UNESCO. "Dit is geen luchthartige beslissing, en ze weerspiegelt de zorgen van de VS over de toenemende schulden bij de UNESCO, de nood voor een fundamentele hervorming van de organisatie en de voortdurende vooroordelen tegenover Israël bij de UNESCO", klinkt het.



Volgens Buitenlandse Zaken zullen de VS wel "geëngageerd blijven als observerend niet-lid van de organisatie om de visie, perspectieven en expertise van de VS te vertegenwoordigen".



Reactie

In een eerste reactie laat UNESCO bij monde van directeur-generaal Irina Bokova weten het opstappen van de VS "grondig te betreuren".

AFP