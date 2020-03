Verenigde Staten overwegen om zeker 1.000 miljard dollar in economie te pompen kv

17 maart 2020

19u35

Bron: ANP, Reuters 16 De Amerikaanse overheid overweegt een economisch stimuleringsplan waarmee zeker 1.000 miljard dollar in de economie wordt gestopt. Dat heeft minister van Financiën Steven Mnuchin gezegd na afloop van een overleg met Republikeinse senatoren. Volgens Mnuchin gaat het om een combinatie van leningen, direct geld dat aan Amerikanen wordt overgemaakt en noodkredieten voor kleinere bedrijven om te vermijden dat die failliet gaan.

Ingewijden meldden eerder aan persbureau Bloomberg dat een noodplan van zeker 1.000 miljard tot wel 1.200 miljard dollar klaarligt om de negatieve effecten van het nieuwe coronavirus in te dammen. Een van de sectoren die het zwaarst door de uitbraak van het virus werd getroffen, is de luchtvaart volgens Mnuchin. Volgens hem is die er nu zelfs erger aan toe dan na de aanslagen van 11 september 2001.

Noodsteun

Mnuchin wil volgende maand ook zeker 250 miljard dollar aan noodsteun overmaken aan de Amerikanen, naar verluidt 1.000 dollar (909 euro) per burger. Een maand later zou een soortgelijk bedrag moeten volgen, als de economie dan nog steeds worstelt met de gevolgen van de coronacrisis.





“De Amerikanen hebben cash nodig en de president wil hen cash geven. Dat kan snel gebeuren, al binnen twee weken”, zei Mnuchin vandaag op een briefing in aanwezigheid van president Trump. Belastingplichtigen, individuen én bedrijven, zouden ook meer tijd krijgen om hun belastingen te betalen.

De aandelenmarkten en banken in de VS zullen openblijven, beloofde de minister van Financiën nog. Misschien komen er wel beperkte openingsuren. "We gaan alles doen wat we kunnen om de economie te steunen, inclusief met stimulerende maatregelen. En waar we niet over de beslissingsmacht beschikken, doen we een beroep op het Amerikaanse Congres", klonk het net voor een vergadering met de parlementsleden.

Niet eerste keer

Momenteel zijn de details nog onduidelijk, maar mogelijk gebruikt Washington een gelijkaardige maatregel als in februari 2008, toen de wereld een zware financiële crisis doormaakte. Volgens de ‘Economic Stimulus Act’ werden toen bedragen van gemiddeld 600 dollar uitbetaald aan elke Amerikaanse volwassenen. Aan de toenmalige wisselkoers was dat ongeveer 408 euro. Op die manier kreeg de economie over een tijdsspanne van enkele maanden een injectie van meer dan 100 miljard dollar. Volgens economen was de maatregel bijzonder efficiënt om de impact van de financiële crisis de kop in te drukken.

De Canadese overheid beloofde op zijn beurt om op woensdag met een “significant noodplan” te komen, aldus premier Justin Trudeau. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat de economie van Canada niet in een recessie belandt. Ondertussen beloofde de Britse overheid 330 miljard pond aan gegarandeerde leningen aan bedrijven.

Bekijk ook:

UITGELEGD. Dit kan je zélf doen tegen coronavirus