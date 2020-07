Verenigde Staten moeten consulaat in Chinese Chengdu sluiten KVE

24 juli 2020

07u15

China heeft de Verenigde Staten opgedragen hun consulaat in de zuidwestelijke stad Chengdu te sluiten. Drie dagen geleden besloot Washington om de deuren van het Chinese consulaat in Houston te sluiten. China noemt de sluiting van het consulaat in Chengdu "een legitieme en noodzakelijke respons op de onredelijke Amerikaanse maatregelen". "De verantwoordelijkheid ligt volledig bij de Verenigde Staten."

In het communiqué van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken wordt niet verduidelijkt vanaf wanneer het consulaat dicht moet. De regering-Trump gaf de Chinezen eerder 72 uur de tijd om het consulaat in Houston te verlaten.

De Verenigde Staten beschikken, behalve de ambassade in hoofdstad Peking, vandaag nog over vijf consulaten in China: Guangzhou, Shanghai, Shenyang, Chengdu en Wuhan. Ook in Hongkong is een Amerikaans consulaat.

Het consulaat in Chengdu werd in 1985 geopend, en is bevoegd voor het hele zuidwesten van het land, waaronder ook de autonome regio Tibet.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo omschreef donderdag het consulaat in Houston als "een draaischijf voor Chinese spionage en diefstal van Amerikaanse intellectuele eigendommen". En president Donald Trump van zijn kant sloot niet uit dat er nog meer Chinese posten in zijn land gesloten zullen worden.

De relatie tussen Washington en Peking is al moeilijk door onder meer geschillen over handel, de in China uitgebroken coronapandemie en de groeiende Chinese bemoeienis met de voormalige Britse kolonie Hongkong.