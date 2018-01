Verenigde Staten maken zich op voor nooit geziene 'bomcycloon' en nieuwe laagterecords, in Florida is het kouder dan in Alaska TT

Bron: Reuters, The Washington Post, The Huffington Post 0 Getty Images Washington DC. Het winterweer dat de Verenigde Staten sinds een week in zijn greep houdt, is nog niet meteen voorbij. Integendeel: het ergste moet nog komen. Aan de oostkust komt stilaan een enorme zogenaamde 'bomcycloon' aan land die later deze week door extreem koude temperaturen gevolgd zal worden. In Florida is het nu zelfs al kouder dan in Alaska.

Over bijna heel de oostelijke kust van de VS, van Florida in het zuiden tot aan Maine in het noorden, komt er de komende uren een zware winterstorm aan land die zelfs door The Washington Post als 'a monster storm' wordt omschreven. Morgen in de loop van de dag zal de storm nog aan kracht toenemen en op een winterorkaan gaan lijken.

Meteorologen omschrijven de storm als een 'bomcycloon', zo genoemd omdat verwacht wordt dat de luchtdruk zo snel als een bom zal dalen en daardoor nog in kracht zal toenemen. Inwoners wordt aangeraden voorzichtig te zijn wanneer ze de weg op moeten en op te passen voor sterke windstoten, hevige sneeuwbuien en aanvriezende regen. In de Atlantische Oceaan zal de storm voor hoge vloedgolven zorgen.

All day Thursday meteorologists are going to be glued to the new GOES-East satellite watching a truly amazing extratopical "bomb" cyclone off New England coast. It will be massive -- fill up entire Western Atlantic off U.S. East Coast. Pressure as low as Sandy & hurricane winds pic.twitter.com/6M4S3y75wT Ryan Maue | weather.us(@ RyanMaue) link

Sneeuw in Florida

Eens de cycloon gepasseerd is, zullen de temperaturen aan de oostkust een nog grotere dip nemen dan tijdens het oudejaarsweekend, toen er al op diverse plaatsen laagterecords werden opgetekend. De storm zal voor aanvoer van koude polaire lucht van boven de noordpool, Groenland en Siberië zorgen.

Bovendien zal de temperatuur ook fel gaan dalen in streken waar dat bijna nooit gebeurt, zoals in Florida. In Tallahassee, de hoofdstad van Florida, waar er al sinds 1989 geen sneeuw meer is gevallen, was het vanmorgen al kouder dan in Alaska. Voor de kusten van Georgia, South- en North-Carolina en Virginia wordt tot 15 centimeter sneeuw verwacht.

Ook aan de noordelijke oostkust zullen naar alle verwachtingen nieuwe records gebroken worden. Zaterdag kan het in Maine bijvoorbeeld tot -27 graden Celsius worden, en -16 graden in New York.

[GREATEST CONCERN: THURSDAY] While specific snow amounts are uncertain, our biggest concern is the potential for damaging wind gusts especially near the southeast New England coast. Power outage risk followed by arctic air Fri/Sat a big concern! NWS Boston(@ NWSBoston) link

Photo News Een brandweerman met bevroren helm en pak in Massachusetts op nieuwjaarsdag.

Photo News Central Park, New York.