Verenigde Staten leveren ex-president Martinelli uit aan Panama

11 juni 2018

18u12

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten hebben Ricardo Martinelli uitgeleverd aan zijn geboorteland. D e voormalige president van Panama kwam met een privévlucht aan op de luchthaven van Panama-Stad, onder begeleiding van Amerikaanse agenten. Martinelli wordt verdacht van fraude en spionage.

Martinelli werd in juni vorig jaar gearresteerd in zijn woning in Miami, in de Amerikaanse staat Florida. In eigen land wordt hij verdacht van fraude en spionage. Zo zou hij politici van de oppositie, journalisten en bedrijfsleiders hebben laten afluisteren. De Panamese autoriteiten vroegen zijn uitlevering. Het Amerikaanse gerecht stemde daar in september mee in, maar de man is pas vandaag effectief uitgeleverd.

Volgens zijn echtgenote Marta Linares de Martinelli verschijnt de ex-president vandaag nog voor de rechtbank in Panama. Dat zou rond 10 uur plaatselijke tijd gebeuren. De voormalige first lady vraagt de Panamezen om haar echtgenoot te komen steunen aan de rechtbank.

Martinelli was tussen 2009 en 2014 president van Panama. Daarna trok hij zich in de VS terug.