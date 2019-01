Verenigde Staten leggen met shutdown “rode loper” uit voor grote cyberaanval, waarschuwen experts KVDS

De Verenigde Staten lopen door de shutdown – intussen de langste uit de Amerikaanse geschiedenis – het risico op een grote cyberaanval. Dat zeggen experts.

Een woordvoerder van het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency – een onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid – vertelde aan de nieuwssite Business Insider dat het belangrijk delen van zijn taak niet meer kan uitvoeren.

‘Essentiële taak’

Veel van de mensen die de beveiligingssystemen in de gaten moeten houden, zitten immers thuis door de shutdown. Het zou gaan om 1.523 van de 3.531 werknemers, wat neerkomt op 43 procent. Alleen werknemers met een “essentiële taak” zijn nog aan de slag.





De experts vrezen ook dat noodzakelijke updates en herstellingen van de systemen niet meer uitgevoerd zullen worden en dat dit het land in gevaar brengt. “De patstelling over hoe de Verenigde Staten best hun zuidelijke grens zouden beveiligen, heeft een andere en nog belangrijker grens opengesteld voor gevaar”, aldus het Massachusetts Institute of Technology (MIT), een van de meest prestigieuze technische universiteiten ter wereld.

“De Verenigde Staten leggen met de shutdown de rode loper uit voor wie kwaad in de zin heeft”, zegt Mike O’Malley van het beveiligingsbedrijf Radware aan nieuwszender CBS News. “We weten allemaal dat hackers veel geduld hebben en wachten op het juiste moment om toe te slaan. Alle departementen met gevoelige informatie die gebruikt kan worden voor spionage of fraude, lopen gevaar. Ik denk onder meer aan Binnenlandse Veiligheid en Buitenlandse Zaken.”

Privésector

Het MIT waarschuwt er daarnaast ook voor dat werknemers door de shutdown meer stabiliteit en - waarschijnlijk - ook een hoger loon zouden kunnen gaan zoeken in de privésector. Dat gebeurde al een keer eerder, tijdens de shutdown van 2013. “De aderlating op het vlak van talent werd jaren gevoeld”, klinkt het in zijn tijdschrift Technology Review.