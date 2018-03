Verenigde Staten keuren wapenverkoop aan Oekraïne goed IB

02 maart 2018

02u45

Bron: Belga, ANP 0 Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de mogelijke levering van Javelin antitankraketten en lanceerinstallaties aan Oekraïne goedgekeurd . Met de levering is een bedrag van omgerekend ruim 38 miljoen euro gemoeid.

De aankoop van de raketten zal Oekraïne in staat stellen aan zijn defensie te bouwen "om zijn soevereiniteit en territoriale integriteit '' te verdedigen, aldus het Amerikaanse ministerie van Defensie.

Uit een persbericht van het federale agentschap voor militaire contracten, het Defense Security Cooperation Agency (DSCA), blijkt dat de Oekraïense regering 210 raketten en 37 raketlanceerders wil kopen voor een totale kostprijs van 47 miljoen dollar, ruim 28 miljoen euro. Medewerkers van de overheid en Amerikaanse contractanten zullen de wapens transporteren en de Oekraïense troepen opleiden, die op dit moment vechten met pro-Russische rebellen in het oosten van het land.

In het oosten van Oekraïne zijn al lange tijd gevechten tussen het Oekraïense leger en separatistische opstandelingen. Die worden gesteund door Rusland, hoewel Moskou dat ontkent.

Provocatie

Rusland noemde vorig jaar mogelijke wapenleveranties van de VS aan Oekraïne een provocatie. De VS en zijn westerse bondgenoten steunen Oekraïne in zijn conflict met rebellen in de separatistische regio's van het Donetsbekken en Loehansk, na de annexatie van de Krim door Rusland.

In het verleden waakte Washington er wel over om geen olie op het vuur te gooien door te weigeren om Kiev een "dodelijk" arsenaal te leveren. Dat zou de al gespannen relaties met Moskou nog verslechteren. "De verkoop zal het militaire evenwicht in de regio niet veranderen", zegt het DSCA nog in het persbericht. Tenzij het parlement zijn veto stelt, zullen de Amerikaanse groepen Lockheed Martin en Raytheon de wapens binnen twee maanden beginnen te leveren.