Verenigde Staten hernemen militaire operaties met Irak jv

16 januari 2020

07u45

Bron: AFP 0 De Verenigde Staten hebben gisteren hun gezamenlijke militaire operaties met Irak hernomen, zo bericht de krant New York Times. Die operaties waren opgeschort na de Amerikaanse luchtaanval in Bagdad waarbij de Iraanse generaal Qassem Soleimani werd gedood.

Twee Amerikaanse militaire verantwoordelijken, die anoniem willen blijven, bevestigden dat de gezamenlijke operaties zijn hernomen. Volgens hen wou het leger zo snel mogelijk de operaties opnieuw opstarten tegen Islamitische Staat (IS), om te vermijden dat de terreurgroep van de situatie zou profiteren.

Op initiatief van Washington waren de gemeenschappelijke operaties tussen beide landen op 5 januari onderbroken, twee dagen na de Amerikaanse aanval op de Iraanse generaal. Het Iraaks parlement eiste diezelfde dag dat de regering de Amerikaanse troepen het land zou uitwijzen. Een brief van de VS leidde daarna tot verwarring over een eventuele terugtrekking van meer dan 5.000 Amerikaanse soldaten die in Irak zijn ingezet.

Eind vorige week vroeg de Iraakse regering formeel aan de minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo om een delegatie te sturen om het over zo'n terugtrekking te hebben. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei niet zullen spreken over een terugtrekking, maar enkel over "de beste manier om het strategische partnerschap te bevestigen" tussen beide landen.

Pompeo verzekerde maandag dat alle Iraakse leiders hem in privé hadden gezegd dat ze voorstander waren van een Amerikaanse militaire aanwezigheid in het land, om tegen IS te strijden. Hij sloot weliswaar niet uit het aantal Amerikaanse soldaten in Irak te verlagen. President Donald Trump wil al langer dat het Amerikaanse leger minder betrokken is in kostelijke operaties in het Midden-Oosten.