Verenigde Staten executeren 1.500ste gevangene sinds herinvoering doodstraf TT

21 juni 2019

12u27

Bron: ANP 1 In de Amerikaanse staat Georgia is een gevangene geëxecuteerd. Marion Wilson (42) was in 1996 betrokken bij de moord op een gevangenisbewaker buiten dienst. Een handlanger was vorig jaar al ter dood gebracht.

Wilson is de 1.500ste veroordeelde die in de Verenigde Staten is geëxecuteerd sinds de herinvoering van de doodstraf in 1976.

Wilson kreeg gisterenavond laat een dodelijke injectie in een gevangenis bij de stad Jackson. Hij zat sinds 1997 op 'death row'. Wilson had op het laatste moment een verzoek ingediend om zijn doodstraf om te zetten in levenslang, maar dat werd afgewezen. Zijn laatste maaltijd was een pizza, twintig gefrituurde kippenvleugels, een bak pecanijs, appeltaart en druivensap.

Texas voert de Amerikaanse doodstrafranglijst aan. Sinds 1976 zijn daar 561 mensen geëxecuteerd.

