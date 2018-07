Verenigde Staten dringt DNA-test op bij migranten Arne Adriaenssens

05 juli 2018

11u00

Bron: CNN 0 De Amerikaanse overheid probeert aan de hand van DNA-testen de gesplitste migrantenfamilies weer samen te brengen. Amerikaanse NGO's stellen zich ernstige vragen bij het proces.

De Verenigde Staten voert DNA-testen uit op alle migrantenfamilies die door de overheid gescheiden werden. Men hoopt zo de kinderen die van hun familie gescheiden wereden, weer met hun ouders te herenigen.

“Veiligheid staat voor ons centraal”, benadrukt een hooggeplaatste officier. “Het is niet ongebruikelijk dat families kinderen het land binnensmokkelen om er zo zelf voordeel uit te halen. De DNA-testen komen de kinderen dus enkel ten goede.”

De Amerikaanse overheid wil geen uitspraak doen over hoelang ze al DNA-stalen verzamelen, of de vluchtelingen hier toestemming voor moeten geven en of het genetisch materiaal uiteindelijk ook wordt opgeslagen. Ook een stand van zaken van de verenigingen geven ze voorlopig niet vrij

"Voor altijd in de gaten gehouden"

Hulporganisaties schreeuwen echter moord en brand. Volgens Jennifer K. Falcon van RAICES (een NGO die vluchtelingen goedkoop aan een advocaat helpt) kan deze actie grote gevolgen hebben. “Na het verzamelen van zulke gevoelige gegevens zijn deze kinderen nooit meer veilig. De Amerikaanse overheid kan hen hiermee de rest van hun leven in de gaten houden."