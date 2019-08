Verenigde Staten bevriezen bezittingen van Venezolaanse regering RL

06 augustus 2019

04u41

Bron: Belga 2 De Verenigde Staten hebben de Amerikaanse bezittingen van de Venezolaanse regering van Nicolas Maduro bevroren omdat die zich blijft bezondigen aan "usurpatie van de macht". Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump gezegd in een verklaring.

Trump beschuldigde de regering ook van "mensenrechtenschendingen, willekeurige arrestaties en de opsluiting van Venezolaanse burgers, de inperking van de persvrijheid en de voortdurende ondermijning van interim-president Juan Guaidó en de democratisch verkozen Nationale Vergadering van Venezuela".

Het is vanaf nu - op enkele uitzonderingen na - verboden voor Amerikanen om nog met de Venezolaanse overheid te handelen. Dat is vooral problematisch voor de Venezolaanse regering, omdat praktisch alle exportinkomsten door het Venezolaanse staatsoliebedrijf worden gegenereerd, en het land in 2018 dagelijks 500.000 vaten ruwe olie exporteerde naar de VS.

De door Trump aangekondigde maatregel is de meest verregaande sanctie die de Amerikaanse regering heeft opgelegd aan de Zuid-Amerikaanse oliestaat. Eerder waren verschillende regeringsfunctionarissen (waaronder Maduro's zoon) en de Venezolaanse olie-industrie het doelwit van sancties.

Maduro werd op begin dit jaar beëdigd voor een tweede ambtstermijn, nadat hij verkiezingen had gewonnen die door de VS als “onvrij en oneerlijk” werden bestempeld . Kort daarna riep opposant en voorzitter van het parlement Juan Guaidó zichzelf echter uit tot interim-president van Venezuela. Het land beleeft inmiddels de ergste socio-economische crisis uit zijn geschiedenis.

